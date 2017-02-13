Зустріч Трамп-Путін, можливо, відбудеться ще до липневого саміту G20

Кремль стверджує, що Майкл Флінн не обговорював з послом РФ можливості зняття санкцій



У понеділок агентство Reuters з посиланням на Кремль повідомило про обговорення можливості зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним до липневого саміту «Великої двадцятки», однак поки що ніякої конкретної інформації немає.



Два лідера ще ніколи не зустрічалися, проте вони заявляли, що хотіли б налагодити відносини між США і Росією, які досягли рекордного загострення з часів «холодної війни» після анексії Криму в 2014 році.



Нагадаємо, що адміністрація США зазнає тиску через розмову, яка відбулася між радником з національної безпеки Майклом Флінном і російським послом в США Сергієм Кисляком ще до інавгурації Трампа.



Високопоставлені представники Білого дому протягом минулих вихідних проводили перевірку контактів Флінна в спробі встановити, чи дійсно він обговорював з Кисляком можливість зняття санкцій після вступу Трампа на посаду, що може вважатися порушенням закону, який забороняє приватним особам втручатися в питання закордонної політики США.



Відповідаючи на запитання про це на прес-конференції в понеділок, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Флінн і Кисляк не обговорювали зняття санкцій.



«Звичайно, будь-який посол інформує центр (Москву) про всі свої контакти, тому інформація надходить до нас. Але, безумовно, ми ніяк не хотіли б коментувати якісь внутрішні дискусії, які ведуться у Вашингтоні», - сказав Пєсков.

У відповідь на запитання про те, чи були розмови між будь-якими представниками Росії і США про пом’якшення санкцій, Пєсков заявив: «Ми вже сказали, що не було (таких розмов)».

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