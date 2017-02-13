Зустріч Трамп-Путін, можливо, відбудеться ще до липневого саміту G20

Кремль стверджує, що Майкл Флінн не обговорював з послом РФ можливості зняття санкцій
У понеділок агентство Reuters з посиланням на Кремль повідомило про обговорення можливості зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним до липневого саміту «Великої двадцятки», однак поки що ніякої конкретної інформації немає.
Два лідера ще ніколи не зустрічалися, проте вони заявляли, що хотіли б налагодити відносини між США і Росією, які досягли рекордного загострення з часів «холодної війни» після анексії Криму в 2014 році.
Нагадаємо, що адміністрація США зазнає тиску через розмову, яка відбулася між радником з національної безпеки Майклом Флінном і російським послом в США Сергієм Кисляком ще до інавгурації Трампа.
Високопоставлені представники Білого дому протягом минулих вихідних проводили перевірку контактів Флінна в спробі встановити, чи дійсно він обговорював з Кисляком можливість зняття санкцій після вступу Трампа на посаду, що може вважатися порушенням закону, який забороняє приватним особам втручатися в питання закордонної політики США.
Відповідаючи на запитання про це на прес-конференції в понеділок, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Флінн і Кисляк не обговорювали зняття санкцій.
«Звичайно, будь-який посол інформує центр (Москву) про всі свої контакти, тому інформація надходить до нас. Але, безумовно, ми ніяк не хотіли б коментувати якісь внутрішні дискусії, які ведуться у Вашингтоні», - сказав Пєсков.
У відповідь на запитання про те, чи були розмови між будь-якими представниками Росії і США про пом’якшення санкцій, Пєсков заявив: «Ми вже сказали, що не було (таких розмов)».
Дивіться також: У США прокотились акції протестів проти права жінок на аборти та контрацепцію
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum