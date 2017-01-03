Республіканський президент і республіканський Конгрес – якими будуть перші 100 днів при владі?

Позиції майбутнього глави держави і його однопартійців-законодавців з деяких питань не збігаються, відзначають експерти

Обраний президент Дональд Трамп почне відраховувати перші 100 днів у Білому домі, користуючись блискучою можливістю провести свою програму в життя з огляду на те, що Конгрес контролюють республіканці.

Однак не можна сказати, що амбітним політичним планам Республіканської партії в галузі охорони здоров’я, податкової реформи і скорочення витрат гарантований успіх.

Зустріч спікера Палати представників Пола Раяна з обраним президентом у хмарочосі Трампа в Нью-Йорку на початку грудня стала об’єднуючим моментом.

«Ми з хвилюванням чекаємо можливості взятися за справу в 2017 році, щоб повернути країну до нормального русла», – сказав Раян.

Успіх нового президента буде залежати від декількох знакових кроків, вважає Норм Орнстін, політолог з Американського інституту підприємництва.

«Дональд Трамп хоче домогтися значного скорочення податків у поєднанні зі збільшенням витрат на оборону, і до максимуму запустити свій інфраструктурний план, щоб він міг заявити про численні перемоги до кінця перших 100 днів», – зазначив він.

Для виборців, що призвели до влади республіканського президента і республіканський Конгрес, успіх буде означати прийняття законів щодо імміграції, економіки і скорочення урядових програм.

Що може зробити Конгрес ще до інавгурації Трампа? Скасувати закон про охорону здоров’я, прийнятий з ініціативи президента Барака Обами.

Але, маючи лише невелику більшість у Сенаті, республіканці будуть проявляти обережність, щоб не піти на скасування популярних положень цього закону, щоб зберегти політичний капітал для інших проектів.

«У Сенаті буде досить демократів, щоб при бажанні зім’яти цей процес, але до чого це призведе?» – застеріг Мітч Макконнелл, лідер республіканської більшості в Сенаті.

Кандидатів на посади в кабінеті Трампа, багато з яких раніше не працювали в уряді, чекають слухання і затвердження Сенатом, на яких представники обох партій будуть ставити їм жорсткі питання.

У Палаті представників демократи будуть чинити опір планам скорочення ключових соціальних програм, які давно виношує Пол Раян.

«Демократи в Конгресі і мільйони американців по всій країні хочуть дуже чітко заявити: руки геть від програми Medicare», – заявила лідер демократів Ненсі Пелосі.

Скорочення може вступити в протиріччя з обіцянкою Трампа зберегти ці програми. При цьому в питаннях торгівлі він може зіткнутися з опозицією в рядах власної партії.

«Ми знаємо, що багато з того, що обіцяв Трамп, – це зовсім не те, чого домагаються республіканці в Конгресі, – зазначив Орнстін. – І якщо Трамп буде розчарований тим, що Конгрес не робить те, чого він хоче, то питання в тому, як часто він буде вдаватися до президентських указів».

Відповідь на це питання може показати, чи збережуть республіканці свою єдність після перших 100 днів президента Трампа.

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