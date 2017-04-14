Британська розвідка передала американським колегам дані про контакти штабу Трампа з Росією - СNN

Розвідка перехопила контакти в ході рутинного стеження за офіційними особами з Росії та іншими росіянами, відомими західним розвідслужбам
Розвідувальні співтовариства Великобританії та Європи передали американським колегам дані про контакти штабу Дональда Трампа з російськими чиновниками, які були перехоплені «випадково».
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Конгресі та правоохоронних органах США і у розвідці Британії та Європи.
Розвідка перехопила контакти в ході рутинного стеження за офіційними особами з Росії та іншими росіянами, відомими західним розвідслужбам. При цьому вони не перевіряли навмисне їх комунікацію з представниками штабуТрампа, підкреслює телеканал, а зловили їх «випадково».
За даними джерел, ці контакти тривали протягом декількох місяців.
Європейська розвідка передала інформацію американським колегам у рамках так званої угоди «П’ять очей», до складу якої крім США і Британії входять Канада, Австралія і Нова Зеландія.
Джерело в Сенаті США повідомило CNN, що ці дані вивчатимуться в рамках розслідування в Сенатському комітеті з розвідки про російське втручання у хід американських виборів у 2016 році.
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