Трамп ще розглядає подальшу долю санкцій проти Росії – радник президента США

В адміністрації Трампа позиції щодо санкцій проти Росії поки що немає, заявив радник президента з економічних питань Ґарі Кон

Білий дім переглядає низку санкцій, запроваджених проти Росі Бараком Обамою, але в нинішньої адміністрації Дональда Трампа наразі немає жодної позиції, чи підтримувати їх.

Про це сказав у четвер голова Національної економічної ради Білого дому Ґарі Кон у розмові з кореспондентами на борту президентського літака, який прямував з Брюсселя на Сицилію.

За повідомленням видання The Hill, Кон додав, що, коли європейські лідери на саміті НАТО в Брюсселі запитали президента США, чи планує він продовжувати санкції від 2014 року, запроваджені через, передусім, незаконну анексію Росією Криму, то його відповідь була, що він іще не вирішив, що робити.

«Я думаю, що президент розглядає це. Зараз у нас немає позиції», – сказав Кон журналістам.

Водночас економічний радник Трампа зазначив, що у президента США є «багато варіантів», які він розглядає в контексті теми санкцій.

Раніше сенатор-республіканець Роберт Коркер заявив, що очолюваний ним Комітет з міжнародних відносин може розглядати нові санкції проти Росії через її зусилля втручатися у торішні президентські вибори в США.

Як повідомляється, державний секретар Рекс Тіллеросн звернувся до Коркера з проханням надати йому можливість продемонструвати, що американсько-російські відносини поліпшуються. Коркер зазначив, що якщо Тіллерсон не зможу вже в найближчому майбутньому доказати Комітету, що зміни дійсно відбуваються, він рекомендуватиме запровадити жорсткіші санкції проти Росії.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп не виключив можливості зняття санкцій з Росії, тоді як посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що нова адміністрація не скасує їх, доки Москва не поверне Україні Крим.

Санкції були запроваджені окремо Сполученими Штатами і Європейським Союзом в 2014 році і відтоді неодноразово продовжувалися і розширювалися.

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