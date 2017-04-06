Трамп не виключає військовий сценарій у відповідь на хімічну атаку в Сирії

Сирія і Росія заперечують застосування хімічної зброї проти повстанців

Президент Дональд Трамп розглядає можливість військового сценарію як відповідь на хімічну атаку цього тижня у Сирії.

Принаймні, про це він говорив із членами Конгресу - заявили CNN високопоставлені джерела. Вони також зазначили, що варіанти реагування президент обговорив із міністром оборони США Джимом Маттісом.

Відповідальність за атаку внаслідок якої загинули і отримали поранення сотні людей, Вашингтон покладає на сирійський уряд та, опосередковано, на Росію.

Офіційний Дамаск заявляє - хімічної зброї сирійські урядові війська не застосовували. У Кремлі стверджують, Сполучені Штати не мають доказів вини сирійського уряду.

Напередодні президент Дональд Трамп сказав, що кадри загиблих сирійських дітей справили на нього надзвичайно сильне враження, яке змінило його ставлення до Асада. А держсекретар США Рекс Тіллерсон озвучив пряме застереження Росії.

«У нас немає сумнівів, що сирійський режим, під управлінням Башара аль-Асада відповідальний за цю жахливу атаку. Я думаю настав час для росіян справді уважно подумати щодо своєї подальшої підтримки режиму Асада», - заявив Тіллерсон.

Речник російського президента Дмитро Пєсков у четвер заявив що підтримка Росією президента Асада не є безумовною.

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