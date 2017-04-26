План Трампа: скорочення корпоративних податків від 35% - 15%

Президент США хоче знизити податок на бізнес з 35 до 15 відсотків, щоб стимулювати економічне зростання





Президент США збирається оголосити про різке зниження федерального податку на корпорації, одного з найвищих в індустріально-розвинених країнах світу.



Трамп планує озвучити свої плани щодо податкової реформи в середу. За словами його помічників, він звернеться до Конгресу з пропозицією знизити існуючий податок з 35 до 15 відсотків. Таким чином Трамп збирається виконати дану під час президентської передвиборної кампанії обіцянку реформувати податкову систему країни.



Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що США програють конкуренцію з іншими країнами щодо залучення нових бізнесів «переважно через високі податки».



Американські законодавці вже довгий час обіцяють реформувати податкову систему. Дотепер їх зусилля були марними, так як не вдавалося знайти компромісу між різноспрямованими вимогами про скасування податкових послаблень для одних корпорацій і фізичних осіб і збільшення податків для інших.



Запропонованій Трампом податковій реформі, найімовірніше, доведеться пройти через тривалі дебати в Конгресі, де у республіканців є своє бачення переформатування податкового кодексу США.

Деякі законодавці вже висловили стурбованість у зв'язку з закликом президента значно знизити податок на прибуток корпорацій. На їхню думку, якщо не буде вжито відповідних заходів щодо збільшення державних доходів, зниження податкової ставки призведе до збільшення вже наявного у США 20-трильйонного довгострокового боргу.



У понеділок міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що податкова реформа окупиться завдяки економічному зростанню, який призведе до збільшення держдоходів. Мнучин також закликав спростити податкову систему, сказавши, що в ідеалі в результаті реформ американські платники податків зможуть звітувати про свої річні доходи «на великій листівці», а не надаючи велику кількість форм і документів.



Економіка США, найбільша в світі, торік продемонструвала зростання всього в 1,6%. Трамп сподівається досягти 3-відсоткового річного зростання, чого не спостерігалося в США з 2005 року.

Дивіться також: Колишньому раднику президента США загрожує кримінальне переслідування