Президент Трамп зустрічається в Білому домі з прем’єром Канади Трюдо

Президент США і прем'єр-міністр Канади анонсують спільну ініціативу на підтримку жінок-підприємців





Президент США Дональд Трамп в понеділок приймає в Білому домі прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Як очікується, в ході їх зустрічі буде запущена спільна ініціатива на підтримку жінок-підприємців.





Трамп і Трюдо проведуть низку зустрічей, в тому числі круглий стіл на тему «просуванню жінок-підприємців».



На перший день візиту у Трюдо також заплановані переговори зі спікером Палати представників Полом Раяном і лідером сенатської більшості Мітчем Макконнеллом.



Хоча в офіційній програмі візиту це не вказано, швидше за все, в ході зустрічей, які пройдуть в понеділок, будуть обговорюватися питання економіки, особливо торгівлі.

Трамп дав ясно зрозуміти, що хоче змінити або скасувати Північноамериканська угоду про вільну торгівлю (НАФТА) між США, Канадою і Мексикою. Він хоче укласти торговельні угоди, більш вигідні для США, Трюдо ж відомий як прихильник вільної торгівлі.



Канада сильно залежить від американського ринку, на який припадає 75 відсотків її експорту.



Трамп і Трюдо різко розходяться в поглядах щодо питання імміграції.



Американський лідер недавно підписав президентський указ, який на 120 днів припиняє програму біженців і повністю припиняє прийом біженців з Сирії. Указ також передбачає 90-денну заборона на в'їзд в країну для громадян Іраку, Ірану, Сирії, Ємену, Лівії, Сомалі та Судану.



Трамп стверджує, що ці заходи необхідні для захисту національної безпеки. Федеральний суд призупинив дію заборони на час, поки його оскаржують кілька штатів, а апеляційний суд минулого тижня залишив це рішення в силі. Як очікується, в кінцевому підсумку справу розглядатиме Верховний суд.



Уряд Трюдо відреагував на указ Трампа, запропонувавши людям, що втратили можливості приїхати в США, подати заявки на тимчасовий статус в Канаді.



На наступний день після підписання указу Трюдо написав в Twitter: «Канада готова прийняти всіх, хто втікає від переслідувань, терору і воєн, незалежно від віросповідання. Наша сила в різноманітті».

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