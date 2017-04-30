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Твіттер Дональда Трампа втрачає популярність - дослідження

Згідно з дослідженням, твіти президента викликають меншу активність користувачів

За першими твіттами Дональда Трампа на посаді президента журналісти, представники іноземних урядів та проста публіка слідкували із затамованим подихом. З них нерідко починалися випуски новин, а новий твіт, який, як правило, з’являвся рано-вранці, міг задати порядок денний обговорення у мас-медіа на цілий день. Сьогодні до твітів президента прикуто вже менше ваги.

Згідно з дослідженням Associated Press та недержавної організації з аналізу мас-медіа Cortico, у перші 50 днів Трампа на посаді 32% його твітів у середньому мали близько 60 тисяч поширень, відповідей чи цитувань. Під час других 50 днів – жоден твіт не сягнув цієї позначки залучення.

Аналітики також помітили, що в твітах Трампа стало менше знаків оклику, заголовних літер та вправ у гуморі.

Твіти, які містили слово «Росія» та «Фейк» продовжували привертати велику увагу користувачів Твіттера.

Наприклад: "Провідні (ФЕЙК) ЗМІ відмовляються публікувати наш довгий список досягнень, в тому числі 28 підписаних законів, сильні кордони та великий оптимізм!" - цей твіт Дональда Трампа вже зібрав понад 17 тисяч "ретвітів" та 67 тисяч "лайків".

Також дослідники звернули увагу, що більше чоловіків ніж жінок поширювали твіти президента, а люди ліберальних поглядів активніше коментували у відповідь, ніж консерватори.

Всього було вивчено 495 твітів за 100 днів Дональда Трампа на посаді президента.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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