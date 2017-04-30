Твіттер Дональда Трампа втрачає популярність - дослідження

Згідно з дослідженням, твіти президента викликають меншу активність користувачів

За першими твіттами Дональда Трампа на посаді президента журналісти, представники іноземних урядів та проста публіка слідкували із затамованим подихом. З них нерідко починалися випуски новин, а новий твіт, який, як правило, з’являвся рано-вранці, міг задати порядок денний обговорення у мас-медіа на цілий день. Сьогодні до твітів президента прикуто вже менше ваги.

Згідно з дослідженням Associated Press та недержавної організації з аналізу мас-медіа Cortico, у перші 50 днів Трампа на посаді 32% його твітів у середньому мали близько 60 тисяч поширень, відповідей чи цитувань. Під час других 50 днів – жоден твіт не сягнув цієї позначки залучення.

Аналітики також помітили, що в твітах Трампа стало менше знаків оклику, заголовних літер та вправ у гуморі.

Твіти, які містили слово «Росія» та «Фейк» продовжували привертати велику увагу користувачів Твіттера.

Наприклад: "Провідні (ФЕЙК) ЗМІ відмовляються публікувати наш довгий список досягнень, в тому числі 28 підписаних законів, сильні кордони та великий оптимізм!" - цей твіт Дональда Трампа вже зібрав понад 17 тисяч "ретвітів" та 67 тисяч "лайків".

Також дослідники звернули увагу, що більше чоловіків ніж жінок поширювали твіти президента, а люди ліберальних поглядів активніше коментували у відповідь, ніж консерватори.

Всього було вивчено 495 твітів за 100 днів Дональда Трампа на посаді президента.

Дивіться також: "За 100 днів президентства Трампа ми побачили чіткі сигнали, що США продовжуватимуть підтримувати Україну" - Гопко