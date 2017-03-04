Трамп у Twitter: Обама прослуховував мої телефонні лінії

Президент Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму у прослуховуванні його телефонів у ході президентської передвиборчої кампанії.

Про це він написав у суботу в Twitter.

«Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії у Trump Tower просто перед перемогою. Нічого не знайшли. Це якийсь маккартизм***!» - написав Трамп.

За словами Трампа, хороший юрист міг би роздмухати велику справу з того факту, що президент Обама прослуховував його розмови в жовтні, перед виборами.

«Як низько міг опуститися президент Обама, щоб прослуховувати мої телефонні розмови за час священного виборчого процесу. Це Вотерґейтський скандал Ніксона. Поганий (або хворий) хлопець», - додав президент США.

Президент Трамп не подав жодних доказів прослуховування його телефонних ліній. Офіс Барака Обами не коментував звинувачення, висунуті проти екс-президента Дональдом Трампом.

Втім, заступник голови Сенатського комітету з питань міжнародних відносин Бен Кардин сказав, що якщо адміністрація Обами стежила за діяльністю у Trump Tower, її необхідно було отримати на це поваження від суду. «Виконавча гілка влади США не може в таких справах діяти самотужки», - додав сенатор Кардин.

***Від прізвища сенатора США Джозефа Маккарті походить термін «маккартизм» - обмеження демократичних прав, гоніння лівих сил (комуністів, антивоєнних сил і рухів, гомосексуалістів), необґрунтовані звинувачення в нелояльності, зраді, шпигунстві.

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