Чи ймовірні «російські зв’язки» Трампа впливають на відносини Вашинтона з Києвом?

Доля американсько-українських відносин багато в чому залежить від розслідування ймовірних зв’язків Дональда Трампа з Росією

Потепління відносин між Вашингтоном та Києвом не слід чекати, поки не вирішиться питання можливого втручання Кремля в американські президентські вибори 2016 року.

Про це пише кореспондент британського видання The Independent Кім Сенґупта у статті «Україна відчуває тиск через зв’язки Трампа з Росією».

Загибель внаслідок вибуху протипіхотної міни американця, який входив до складу Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, є останнім актом смертельного насильства, яким затьмарене крихке припинення вогню в Східній Україні.

Реакція Державного департаменту, поки що, є стриманою. У відомстві «шоковані та засмучені» загибеллю, відзначивши при цьому мужність спостерігачів і закликавши Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоб дозволити ОБСЄ провести повне, прозоре і своєчасне розслідування інциденту.

За словами автора, президент Петро Порошенко схвильовано стежить за кожним кроком США в Україні. Він не тільки побоюється послаблення підтримки Вашингтоном України в її протистоянні з Росією, президент Порошенко намагається реабілітуватися в очах Трампа після того, як його уряд не приховував свою підтримку Гілларі Клінтон на президентських виборах у США у листопаді, - зазначає Кім Сенґупта.

Порошенка і його міністрів непокоїли похвали Трампа на адресу Володимира Путіна і його натяки на можливість визнання ним анексії Росією Криму. Клінтон, натомість, зайняла жорстку позицію проти Кремля в українській кризі.

Сенґупта пише, що існують докази того, що українські чиновники допомагали Демократичній партії викрити ймовірні в’язки між Трампом і Москвою. Це включає діяльність колишнього керівника його передвиборчого штабу Пола Манафорта, який у подібній ролі працював на соротника Путіна - Віктора Януковича.

Поки що зустріч Петра Порошенка з президентом США не відбулася. Спроби посла України у Вашингтоні Валерія Чалого зорганізувати таку зустріч утруднені переконанням у команді Трампа, що у таємній змові з демократами брали участь люди, пов’язані з посольством, - пише Кім Сенґупта.

З метою зближення з новою адміністрацією США, команда Порошенка нещодавно уклала угоду із вашингтонською лобістською фірмою, що має зв’язки із Республіканською партією. Автор зазначає, що імовірна вартість контракту складає $50 тисяч на місяць. Завдання лобістів – організувати зустрічі з чиновниками адміністрації Трампа з метою «зміцнити відносини між США та Україною».

Тим часом, низка розслідувань ймовірних зв’язків Трампа з Росією триває, і знову Україна знаходиться в центрі уваги. Нещодавно Пола Манафорта звинувачено у тому, що він отримував значні обсяги «підозрілих платежів» від екс-президента України Віктора Януковича.

Прокурори у Києві хочуть допитати Манафорта і стверджують, що надіслали запит Джеймсу Комі, директору ФБР, бюро, яке проводить власне розслідування щодо зв’язків з Росією.

«Вважається, що уряд Порошенка хотів би, щоб цього не відбулося, щоб не погіршувати відносин з командою Трампа», - пише Сенґупта у виданні The Independent.

Однак, за його словами, прокурори, яких обвинувачували у приховуванні корупції, зокрема й чиновники ЄС, прагнуть засвідчити свою активність і незалежність», – пише він.

Як здається, пише Сенґупта, команда Трампа намагається дистанціюватися від Манафорта. А це, вважає автор, є ознакою того, що вони схвильовані можливим розвитком подій.

На нещодавньому брифінгу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер наголосив, що Манафорт «відігравав дуже незначну роль протягом дуже обмеженого періоду часу» у президентській кампанії.

Проте, розслідування продовжуються, і «український зв’язок» імовірно залишиться під критичною увагою. На потепління у відносинах між урядом Порошенка і Дональдом Трампом навряд чи можна сподіватися у найближчому майбутньому, - підсумовує Кім Сенґупта в статті, опублікованій у британському виданні The Independent.

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