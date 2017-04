Трамп: США готові самотужки вирішувати проблему Північної Кореї

Президент Трамп закликав Китай вплинути на Пхеньян для зменшення загрози з боку КНДР





Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо Китай не займеться вирішенням проблеми Північної Кореї, «ми розберемося самі».



«Китай має великий вплив на Північну Корею», - сказав Трамп в інтерв'ю лондонському виданню Financial Times. - І Китай або допоможе нам з Північною Кореєю, або ні. В останньому випадку нікому від цього користі не буде».



У четвер Трамп прийме лідера КНР Сі Цзіньпіна в його резиденції Мар-а-Лаґо у Флориді.



Північна Корея і її ядерна програма, безсумнівно, стане однією з головних тем дводенного саміту. Загрози і санкції, включаючи нещодавню відмову Китаю від імпорту вугілля з Північної Кореї, не змогли стримати прагнення Пхеньяна стати ядерною державою.



Американські експерти попереджають, що Північна Корея планує шосте ядерне випробування. У лютому Пхеньян здійснив запуск балістичних ракет в бік Японського моря, який Токіо назвав «неприпустимим».



Заступник радника з національної безпеки Кетлін Макфарленд в розмові з журналістом Financial Times допустила, що Північна Корея може знайти можливість завдати ракетного ядерного удару по території США до кінця терміну повноважень адміністрації Трампа в 2021 році.



Виступаючи в програмі This Week на телеканалі АВС у неділю, посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що настав час, коли Китай повинен діяти і припинити говорити що і вони теж стурбовані».



«Вони повинні показати нам, наскільки вони стурбовані. Їм потрібно чинити тиск на Північну Корею. Єдина країна, яка може зупинити Північну Корею, - це Китай», - заявила Гейлі.



Військовий варіант не виключається

Білий дім розглядає всі варіанти дій щодо Північної Кореї, включно з військовим.



Колишній міністр оборони США Ештон Картер, який також виступив у програмі This Week, заявив, що США розробили план превентивного удару по північнокорейському дослідному комплексу в Йонбйоні ще в 1994 році, коли президентом був Білл Клінтон.



Картер сказав, що від військового варіанту ніколи не можна відмовлятися.



На думку екс-глави Пентагону, попереджувальний удар по пусковому ракетному майданчику може спровокувати вторгнення Північної Кореї в Південну Корею і привести до безперечної поразки Півночі.



Однак, попередив він, наслідком такого кроку буде війна, разом з «настільки інтенсивним насильством, якого ми не бачили з часів останньої Корейської війни».



«Сеул знаходиться прямо біля кордонів демілітаризованої зони», - зазначив він.



Картер сказав, що Північ знає, що США приділяють особливу увагу стратегії стримування і сили на Корейському півострові.

Крім того, за його словами, Китай знає, що крах Північної Кореї призведе до створення об'єднаної Кореї, союзником якої будуть США.

Дивіться також: Китай відреагував на нові укази президента США Трампа