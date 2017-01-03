Трамп пригрозив General Motors підвищенням податків

Новообраний президент розкритикував продаж в США зроблених в Мексиці автомобілів



Новообраний президент США Дональд Трамп у вівторок піддав критиці компанію General Motors і пригрозив накласти «великі прикордонні податки» з приводу виготовлення деяких автомобілів Chevrolet Cruze в Мексиці.

Про це повідомляють Берні Вудолл і Дейвид Шепардсон на сторінці інформаційного агентства Reuters. Проте автовиробник відстоює таку практику як частину своєї стратегії для обслуговування клієнтів по всьому світу, а не щоб продавати авто у Сполучених Штатах.

Новообраний президент Трамп написав: «General Motors надсилає мексиканського виробництва модель Chevy Cruze до американських автодилерів безоплатно через кордон. Виготовляй у США або плати високий прикордонний податок!» – підкреслив він.

Компанія GM з’ясувала, що вона випускає Chevrolet Cruze також у США, але ці автомобілі продаються в Сполучених Штатах і вони виробляються на заводі в місті Лордстаун у штаті Огайо.

«GM випускає хетчбек Chevrolet Cruze для глобальних ринків у Мексиці, з невеликим числом проданих в США», йдеться в заяві, поставленій на своєму веб-сайті, але без подання конкретних даних.

Акції GM виросли на 1 відсоток до 35,19 доларів після падіння близько 1 відсотка після твіту Трампа із закликом до відкриття ринку.

Автори статті пишуть, що минулого місяця Трамп оголосив про створення ради, яка служитиме йому порадами зі створення нових робочих місць. Ця рада складається з керівників різних великих корпорацій і до неї входить також головний виконавчий директор GM Мері Барра.

У 2015 році GM повідомила, що будуватиме свій наступного покоління компактний Chevrolet Cruze у Мексиці. Автовиробники роблять усе, щоб розширити свою діяльність в країнах Латинської Америки, щоб скористатися низькою вартістю робочої сили і угодами про вільну торгівлю.

Крім цього компанія повідомила про інвестицію 350 мільйонів доларів, щоб зробити Cruze на своєму заводі в Коауїла як частину інвестицій на суму п’яти мільярдів доларів у свої мексиканські заводи, про що було оголошено ще в 2014 році.

Компанія GM повідомила раніше, що вона буде імпортувати деякі автомобілі Cruze з Мексики.

За даними Automotive News, GM розпочала виробництво Cruze в Мексиці торік і виготовила там уже 52,631 автомобіль. Для порівняння, у США вона випустила 319,536 автомобілів цієї моделі. Попередні версії Cruze, продані в Мексиці, були зроблені на заводі GM у Південній Кореї.

Ця зміна, читаємо у статті на сторінці Reuters, є частиною ширшої тенденції серед «великої трійки» детройтських автовиробників, щоб випустити більше маленьких автомобілів на північноамериканський ринок у Мексиці, щоб знизити витрати на робочу силу, тоді як використати вище оплачуваних американських робітників, щоб побудувати більш прибуткові вантажні автомобілі, позашляховики і автомобілі підвищеної комфортності.

У листопаді компанія GM повідомила, що планує на початку 2017 року звільнити 2 000 робітників на двох автомобільних заводах у США, в тому числі і в Лордстауні. Торік продаж маленьких автомобілів постраждав від зменшення споживчого попиту і низьких цін на бензин. Продаж автомобілів Cruze впав на 18 відсотків до кінця листопада. Представники профспілки United Auto Workers поки що не коментували заяви Трампа на сторінці Twitter.

Заяви Трампа є найновішими в ряді твітів, орієнтованих на великі компанії з приводу робочих місць, імпорту і витрат, перш ніж він вступить на посаду 20 січня. Серед них були також компанія Carrier корпорації United Technologies і оборонні компанії.

Республіканець, який замінить на посаді президента-демократа Барака Обаму, провів кампанію з жорсткою риторикою щодо торгівлі та обіцянок захистити американських робітників, називаючи кілька компаній по імені, в тому числі GM, яка є конкурентом Ford Motor.

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