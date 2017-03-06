Помічники Трампа підтримали його звинувачення на адресу Обами

Президент заявив, що Обама розпорядився про прослуховування його телефонів під час передвиборчої кампанії Представники Білого дому в понеділок висловилися на захист непідтверджених заяв президента Дональда Трампа про те, що екс-президент Барак Обама розпорядився прослуховувати телефони Трампа в його штаб-квартирі Trump Tower в Нью-Йорку.

Як заявила офіційний представник Білого дому Сара Гакабі Сандерс, президент не побажав прийняти запевнення директора ФБР Джеймса Комі в тому, що Обама не давав розпоряджень про незаконне прослуховування Трампа. Джеймс Клеппер, який при Обамі займав пост директора Національної розвідки, також оскаржив звинувачення, висунуті новим президентом.

У телевізійних інтерв’ю Сандерс і помічниця Трампа Келліенн Конуей заявили, що новий президент глибоко переконаний у тому, що висловив в суботу в Твіттері, написавши: «Жах! Тільки що виявив, що Обама прослуховував мене в Trump Tower прямо перед моєю перемогою на виборах».

Трамп не надав жодних доказів на підтримку свого твердження, проте, за словами Сандерс і Конуей, комітети Конгресу повинні перевірити ці підозри. Комітети з розвідки в Палаті представників і Сенаті вже розслідують висновки американської розвідки про те, що Росія втручалася в американські вибори в спробі допомогти Трампу перемогти.

Як заявила Конуей в інтерв’ю Fox News, з «достовірних джерел в ЗМІ» відомо, що під час кампанії могла вестися політично вмотивована діяльність, суть якої поки не розголошується.

«Він – президент Сполучених Штатів, – сказала Конуей про Трампа. – У нього є інформація, якою у решти з нас немає».

Демократи і деякі республіканці спростовують висунуті Трампом звинувачення.

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