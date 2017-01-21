Перший указ Трампа послабив реалізацію положень програми «Обамакер»

Президент багаторазово обіцяв скасувати закон про реформу охорони здоров’я, прийнятий з ініціативи його попередника Обами

Президент США Дональд Трамп незабаром після інавгурації підписав перший указ, у якому доручив федеральним відомствам послабити обмеження, пов’язані з масштабною реформою охорони здоров’я, розпочатої колишнім президентом Бараком Обамою.

Підписання указу відбулося в Овальному кабінеті Білого дому в присутності віце-президента Майка Пенса і глави президентської адміністрації Райнса Прібуса, який заявив, що указ спрямований на «мінімізацію економічного тягаря» Закону про доступну охорону здоров’я, прийнятому в 2010 році «напередодні його скасування».

В ході передвиборчої кампанії Трамп виступав проти цього закону і багато разів обіцяв скасувати його і замінити іншим актом.

Про інші деталі підписаного указу не повідомляється.

Коментуючи перший день на посаді в бесіді з журналістами, новий президент сказав: «Це був завантажений, але хороший день. Прекрасний день».

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