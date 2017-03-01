Світові лідери про промову президента Трампа в Конгресі

Промова президента Трампа до обох палат Конгресу накреслила світле майбутнє для Америки, але викликала неоднакову реакцію з боку світових лідерів.

Японія прихильно відреагувала на план Трампа значно збільшити фінансування збройних сил, оскільки ця острівна країна і далі знаходиться перед ядерною загрозою з боку Північної Кореї і дедалі більшою ворожістю з боку Китаю у Тихому океані.

Шеф кабінету міністрів Японії Йосіхіде Суга заявив у середу, що країна муситиме чекати, щоб побачити, наскільки Трамп збільшить витрати на збройні сили, але що, незважаючи на кількість, будь-яке збільшення витрат допоможе у створенні світової стабільності.

На початку цього тижня Трамп заявив, що він хоче збільшити витрати на збройні сили на 54 мільярди доларів і повернути собі цю суму із скорочень в інших невійськових урядових програмах. Японські офіційні особи бачать в обіцяному збільшенні військових витрат вияв зобов’язання перед союзником. Спочатку вони були занепокоєні, що Трамп відступить від союзу.

Китайці були менш захоплені промовою Трампа, критично ставлячись до питання, що односторонні угоди про торгівлю довели переведення багатьох тисяч підприємств зі Сполучених Штатів до Китаю.

Китай каже, що це не зовсім так. Представник Міністерства закордонних справ КНР сказав, що китайсько-американські торговельні відносини приносять «взаємну користь» і вказав на недавно опрацьований звіт Американсько-Китайської ділової ради, який вказує, що двостороння торгівля та інвестиції у 2015 році створили 2,65 мільйона робочих місць у Сполучених Штатах.

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