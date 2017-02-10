Президент заявив про це в телефонній бесіді з головою КНР Сі Цзіньпіном Президент Дональд Трамп у телефонній розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном запевнив, що Америка продовжить дотримуватися давньої політики «єдиного Китаю».
Як повідомляють Білий дім і китайський канал CCTV, обидва лідери поговорили по телефону в четвер увечері.
За словами прес-служби Білого дому, вони обговорили безліч питань, і Трамп погодився дотримуватися політики «єдиного Китаю», яка має на увазі, що Вашингтон підтримує з Тайванем лише неофіційні зв’язки.
Це визнання вважається першим важливим кроком у напрямку покращення відносин між обома країнами, які були затьмарені після телефонної розмови Трампа з президентом Тайваню після президентських виборів у листопаді.
Пекін прагне приєднати Тайвань до материкової частини і ніколи не відмовився від можливості застосування сили для досягнення цієї цілі. Проте ця пропозиція не має великої підтримки серед населення острова.
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