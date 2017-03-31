Експерти про дотеперішню політику президента Трампа

Рейтинги Дональда Трампа впали до рекодно низьких показників. Йому та його політиці довіряє приблизно 35 відсотків опитаних, що досить мало для його терміну – минуло тільки 10 тижнів після вступу на посаду. Сам президент потроху оговтується опісля першої серйозної політичної поразки у провалі реформи охорони здоров’я. Деякі експерти припускають, що йому, можливо, знадобиться натиснути кнопку політинчого перезавантаження.

Іноді, аби зробити крок вперед, необхідно зробити два назад. Так і Дональд Трамп, ніби повернувся у часі, до передвиборчих перегонів, поближче до народу. Він сказав:

«Ці глибоко вкорінені інтереси будуть робити усе можливе, аби зберегти зламану систему. Але вони зазнають невдачі, і ми переможемо, тому що ми боремося на боці нашої великої американської спадщини».

Опісля невдалої спроби анулювати і замінити медичну реформу Барака Обами, через розкол серед республіканців – Трамп потроху оговтується і налаштований рішуче.

Експерти вважають, що президенту зараз саме час змінити політику та стратегію. Говорить співробітник Інституту Брукінґса Вільям Ґалстон:

«Він зазнав значної невдачі. Це гарна можливість для роздумів і, можливо, переорієнтації його президентства. Безумовно, зміна стратегії і тактики, якщо не взагалі основного курсу».

Критики також хочуть, аби Трамп був більш президентським і щонайменше перестав писати в «Твіттері».

Такої думки Джеб Буш – колишній губернатор Флориди:

«Його перехід до президенства став незвичним для людей. І я думаю – це проблема»

Демократи ж святкують перемогу. Перша невдача Трампа із реформою охорони здовров’я їх відверто підбадьорює:

Серед них є колишня кандидат у президенти Гілларі Клінтон:

«Коли цей катастрофічний законопроект провалився – це стало перемогою для всіх американців!»

Фіаско у реформі продемонструвало обмежені можливості Трампа завойовувати голоси навіть членів власної партії, говорить стратег республіканців Джон Фігері:

«Я думаю, він повинен зрозуміти яка влада у нього є, і якої немає, він не диктатор і не король. Коли він говорить: ''стрибаємо'', лідери Конгресу не запитають: ''А як високо?'' Вони запитають: ''Чому?''»

Проте історично, всі президенти США, які досягали законодавчого успіху, на початку проходили тернистий шлях. Серед них Франклін Рузвельт, Джон Кеннеді, Рональд Рейґан і Барак Обама. Зараз у центрі уваги Дональд Трамп. І питання у тому, чи здатен він вчитися на своїх помилках.

Говорить Вільям Ґалстон з Інституту Брукінґса:

«Питання не в тому чи щойно інавгуровані президенти повністю готові до роботи, тому що більшість із них – не готові. Питання в тому, чи можуть вони вчитися на своїх помилках та міняти стратегію».

Окрім цього аналітики додають, що Трамп, як і більшість його попередників, і досі у процесі переходу від кандидата в президенти до верховного головнокомандувача.

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