Трамп шукає підтримки законодавців для свого плану про медичне страхування

Президент Дональд Трамп і республіканські лідери Конгресу роблять усе можливе, щоб заручитися достатньою кількістю голосів, щоб скасувати реформи охорони здоров’я, запроваджені за правління президента Обами.

Одне з головних голосувань у цій справі відбудеться в четвер у Палаті представників, проте крайні консерватори, які вважають, що законопроект не йде достатньо далеко, щоб створити нову політику в галузі медичної реформи, кажуть, що в них достатня кількість голосів, щоб відкинути пропозицію Трампа і тих республіканців, які його підтримують.

З другого боку, деякі помірковані республіканські члени Конгресу виступають проти скасування реформу Обами, побоючись, що надто багато американців втратять своє медичне страхування, якщо буде запроваджена в життя реформа, запропонована Трампом.

Тепер Трамп зустрічається з тими республіканцяими, які ще не вирішили, як голосувати, на Капітолійському пагорбі і в Білому домі, намагаючись переконати їх, щоб вони підтримали його пропозицію.

У середу Трамп написав на сторінці у «Твіттері»: «Великий день для медичного страхування. Працюємо важко».

Трамп і республіканці ведуть довгу кампанію проти семирічного плану, загально відомого як Obamacare, але навіть тепер, коли республіканці контролюють обидві палати Конгресу і Білий дім, лідери Палати представників і Трамп мають труднощі з переконаннм достатньої кількості законодавців голосувати саме за їх пропозицію.

Минулого тижня незалежне Бюджетне бюро Конгресу дійшло висновку, коли буде прийнятий республіканський план, тоді протягом наступного десятиліття 24 мільйони американців втратать своє медичне страхування. Натомість Трамп і республіканці вважають, що їх план, на відміну від плану Обами, дасть людям доступ до страхування, яке відповідатиме їх потребам і фінансовим можливостям.

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