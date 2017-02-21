Трамп осудив найновіші антисемітські погрози у Сполучених Штатах

Президент Дональд Трамп осудив недавнє збільшення кількості анстисемітських погроз у всій країні, кажучи, що вони мусять припинитися.

«Антисемітські погрози, скеровані проти наших єврейських громад і громадських центрів – жахливі й болісні та дуже сумні нагадування про завдання, які ще треба виконати для викорінення ненависті, упередження і зла», – сказав він.

Трамп зробив таку заяву у вівторок під час відвідин нового Національного музею африкансько-американської історії і культури на терені вашингтонського парку The Mall.

Президент осудив атисемітські атаки наступного дня після того, як Антидефамаційна ліга повідомила про щонайменше 10 єврейських громадських центрів у кількох штатах, в понеділок отримали погрози про здійснення бомбових атак. Це вже чертверта серія таких погроз від початку року.

Антидефамаційна ліга заявила, що не було знайдено жодної вибухівки біля громадських центрів, а про погрози сказано, що вони не заслуговують на довір’я.

Минулого тижня на цвинтарі в місті University City у штаті Міссурі було пошкоджено 170 єврейських могил.

У понеділок Антидефамаційна ліга закликала адміністрацію Трампа опрацювати план про запобігання того, що, на думку декого, є найновішою хвилею антисемітизму у США.

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