Медичний прилад, на який зібрали гроші американські волонтери, допомагає повертати до життя захисників України

Рік тому благодійники із Сполучених Штатів передали клініці у Броварах унікальний і дорогий прилад – тривимірний сканер.

Цей медичний прилад допомагає робити високоточні ортези. Їх використовують для відновлення роботи кінцівок.

​Його передали українській клініці, де проходять реабілітацію поранені на Донбасі бійці. Кореспонденти "Голосу Америки" побували в медичному заході і побачили, як подарунок благодійників допомагає повертати до життя захисників країни.

Десантник Валерій Сергієнко служив у легендарній 95-ій бригаді. Був поранений, потрапив у жахиве ДТП, втратив мову. Лікарі в Житомирі врятували йому життя. На Київщині взялися врятувати руки. Валерій став першим пацієнтом клініки, якому ортез виготовили за допомогою американського сканера.

Довгі місяці спеціальних занять і одна рука бійця вже рухається.

Волонтер Інна Данченко, яка опікується Валерієм в клініці, вражена, як він вперто бореться за життя.

“Десь напередодні 2016-ого року, (а він прибув сюди в листопаді 2015 року) він зовсім худий, зовсім знесилений, без перспектив відновлення мови сказав перше слово “мама”. Біля нього була його мама і він може не дуже складно і голосно сказав це слово. І це була величезна радість”, - розповідає Інна Данченко, координатор Волонтерської сотні “Добра воля”.

Лікарі вже виготовили перших чотири ортези. З ними займаються інші військові. На черзі – 36 поранених на Донбасі АТОшників. Лікарі кажуть, могли би робити в рази більше. Адже мають понад три сотні заявок від бійців, у яких є кінцівки що не працюють внаслідок поранень. Власних ресурсів не вистачає.​

“Ми коли починали цей проект, сподівалися, що всі нас активно підтримають. Ось же сканнер є. “Нодус” купує матеріали, “Нодус” робить ортези, якась підтримка буде і ми швидко лікуватимемо поранених. Ми процес виготовлення скоротили в 4 рази. Всіх просили про допомогу, але нас ніхто не підтримав. Робимо все своїми силами. Тягнемо як можемо”, - каже директор центру "Нодус" Олександр Кулик.

Волонтери у розпачі – скільки поранених на війні молодих хлопців страждають без належної допомоги:

“Коли вони закінчують курс хірургічного лікування у військових госпіталях, і хірурги там роблять все можливе, на високому рівні надають медичні послуги. Потім їм не можуть запропонувати продовження реабілітаційного відновлення. Тому що у нас працює система санаторно-курортного лікування. Три тижні ЛФК, масаж, басейн для таких пацієнтів не дає ніякого результату”.

У Валерія попереду ще рік реабілітації. Лікарі сподіваються максимально повернути йому здоров’я, яке в нього забрала війна.

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