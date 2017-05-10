У штаті Вашингтон завалився тунель з ядерними відходами

Частина тунелю, що містить радіоактивні відходи, зруйнувалася в штаті Вашингтон у вівторок уранці. Довколишні об'єкти довелося евакуювати.

На момент завалу персоналу в тунелі, в якому розміщуються залізничні вагони, наповнені радіоактивними відходами, не виявлено, зазначають посадовці.

Але працівників довколишнього Генфорда було евакуйовано, а іншим, які перебувають далі від місця завалу, радили залишатися в закритому приміщенні.

Аварія сталася на закритому заводі, раніше відомому як PUREX, усередині Генфорда, близько 325 км на південний схід від Сіетла. На цьому заводі протягом десятиліть виробляли плутоній для ядерної зброї. Генфорд у даний час є найбільшим сховищем радіоактивних відходів оборони, які мають бути очищені.

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