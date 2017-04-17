Європа із застереженнями реагує на оголошені результати референдуму в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що більшість громадян Туреччини підтримали у неділю на референдумі його намагання зміцнити й розширити президентські повноваження.
Результати голосування показують, що Туреччина глибоко поділена. Це означає велику відповідальність для турецького уряду
Згідно з офіційними даними, понад 51% виборців підтримали зміни до конституції, які зменшують роль парламенту і збільшують владу президента.
Понад 48% голосували проти.
Ердоган став президентом 2014 року після того, як понад десятиріччя був премє’р-міністром.
Багато турків кажуть, що завдячують саме йому періодом стрімкого економічного зростання й розбудови інфраструктури країни.
Але критики вказують, що Ердоган намагається збільшити свою владу, не терпить інакодумства, зіпсував взаємини з Європою і збільшує роль релігійних сил, підриваючи світські основи турецької держави.
Європейська комісія, реагуючи на попередні результати референдуму, закликала президента звернути увагу на те, як багато громадян Туреччини голосували на референдумі проти і “домагатися якнайширшої згоди в країні”.
Більшість мешканців великих міст: Стамбулу, Анкари та Ізміру не підтримали зміни конституції, і в столиці після оголошення результатів відбулися спонтанні демонстрації протесту.
Головна опозиційна Республіканська народна партія заявила про порушення і каже, що вимагатиме перерахунку 60% бюлетенів.
Тим часом юрби прихильників Ердогана вийшли на вулиці, святкуючи “історичне рішення”, в результаті якого він може залишатися на посаді до 2029 року.
Ердоган стверджує, що йому потрібні додаткові повноваження, щоб гарантувати безпеку в країні з огляду на спробу військового перевороту 9 місяців тому, а також підвищити стабільність в країні, щоб уникнути крихких коаліційних урядів.
Туреччина також змушена давати раду з наслідками війни у сусідній Сирії, зокрема, напливом сирійських біженців та курдських повстанців на своїй території.
Головні пропозиції щодо змін конституції:
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