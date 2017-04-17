Європа із застереженнями реагує на оголошені результати референдуму в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що більшість громадян Туреччини підтримали у неділю на референдумі його намагання зміцнити й розширити президентські повноваження.

Результати голосування показують, що Туреччина глибоко поділена. Це означає велику відповідальність для турецького уряду

Згідно з офіційними даними, понад 51% виборців підтримали зміни до конституції, які зменшують роль парламенту і збільшують владу президента.

Понад 48% голосували проти.

Ердоган став президентом 2014 року після того, як понад десятиріччя був премє’р-міністром.

Багато турків кажуть, що завдячують саме йому періодом стрімкого економічного зростання й розбудови інфраструктури країни.

Але критики вказують, що Ердоган намагається збільшити свою владу, не терпить інакодумства, зіпсував взаємини з Європою і збільшує роль релігійних сил, підриваючи світські основи турецької держави.

Європейська комісія, реагуючи на попередні результати референдуму, закликала президента звернути увагу на те, як багато громадян Туреччини голосували на референдумі проти і “домагатися якнайширшої згоди в країні”.

Більшість мешканців великих міст: Стамбулу, Анкари та Ізміру не підтримали зміни конституції, і в столиці після оголошення результатів відбулися спонтанні демонстрації протесту.

Головна опозиційна Республіканська народна партія заявила про порушення і каже, що вимагатиме перерахунку 60% бюлетенів.

Тим часом юрби прихильників Ердогана вийшли на вулиці, святкуючи “історичне рішення”, в результаті якого він може залишатися на посаді до 2029 року.

Ердоган стверджує, що йому потрібні додаткові повноваження, щоб гарантувати безпеку в країні з огляду на спробу військового перевороту 9 місяців тому, а також підвищити стабільність в країні, щоб уникнути крихких коаліційних урядів.

Туреччина також змушена давати раду з наслідками війни у сусідній Сирії, зокрема, напливом сирійських біженців та курдських повстанців на своїй території.

Головні пропозиції щодо змін конституції:

Президент матиме право на дві каденції по 5 років

Президент одноосібно призначатиме міністрів та деяких інших чільних посадовців

Він самостійно призначатиме кількох віце-президентів

Посада прем’єр-міністра має бути скасована

Президент матиме офіційне право втручатися в процеси судочинства

Президент матиме право одноосібно оголошувати надзвичайний стан



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