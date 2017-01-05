Від вибуху замінованого автомобіля в Ізмірі загинули поліцейський і службовець суду

Імовірні курдські екстремісти підірвали замінований автомобіль біля будинку суду в західнотурецькому місті Ізмір. Органи влади повідомили, що загинули поліцейський і працівник суду.

Губернатор провінції заявив репортерам, що інцидент стався після того, як поліція намагалася зупинити машину на контрольно-пропускному пункті перед будинком суду. Терористи, за його словами, підірвали замінований автомобіль, коли намагалися втекти.

Органи влади заявили, що два нападники були застрелені, а третього далі розшукують.

Турецька служба «Голосу Америки» заявила, що машина на місці загорілася.

У результаті атаки щонайменше 10 людей отримали поранення. Кілька машин швидкої допомоги прибули на місце інциденту і забрали поранених до лікарні, а поліція оточила місце події.

Губернатор також заявив, що нападники мали автоматичну зброю, ракетні гранатомети і ручні гранати. Попередні ознаки вказують на те, що відповідальність за атаку несуть члени Робітничої партії Курдистану. Туреччина, Сполучені Штати і Європейський Союз вважають Робітничу партію Курдистану терористичною організацією. Губернатор також заявив, що зірвано другий, можливо навіть серйозніший, інцидент.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух замінованого автомобіля в Ізмірі. Кілька днів тому в Стамбулі в результаті атаки на нічний клуб загинуло 39 людей. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Ісламська держава». У заяві сказано, що це була відплата за участь Туреччини у військових операціях у північному районі Сирії.

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