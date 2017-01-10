Слідство в справі атаки в Стамбулі зосереджується на вихідцях з Центральної Азії

Турецькі органи влади затримали десятки мешканців країн Центральної Азії у зв’язку з новорічною атакою на нічний клуб у Стамбулі, під час якої загинуло 39 людей.

Турецькі офіційні особи кажуть, що вони опізнали узбека Абдулкадира Машарипова як головного запідозреного. Місце перебування його невідоме. Орган влади кажуть, що продовжуються його розшуки.

Хоча відповідальність за атаку взяло на себе угруповання «Ісламська держава», уряд Туреччини вважає, що до атаки була причетна більша кількість джихадистів з різних країн Центральної Азії.

Згідно з повідомленнями турецьких ЗМІ, понад 40 запідозрених осів з кількох країн були затримані з приводу зв’язків з атакою.

Газета Hurriyet повідомила, що Машарипов прибув до Стамбула з Анатолії 15 грудня у підготовці до атаки. До групи ІДІЛ у тому районі входять узбеки, які надавали нападникові технічну підтримку. Анатолія є транспортним шляхом для багатьох мешканців Центральної Азії, які прибувають цим шляхом до Сирії та Іраку, щоб приєднатися до «Ісламської держави».

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