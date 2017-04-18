Після референдуму в Туреччині Європа побоюється погіршення відносин з урядом Ердогана

Референдум у Туреччині в справі поширення повноважень президента Реджепа Таїпа Ердогана викликав чимале занепокоєння серед представників Західної Європи. Невеликою більшістю голосів турецькі виборці направили країну проти політики Брюсселя.

Європейський Союз побоюється нової кризи з мігрантами. А в понеділок Ердоган повторив вимогу, щоб турки могли отримати «безвіз» і подорожувати Європою, і погрозив відновити смертну кару.

Грецькі офіційні особи накреслили плани, щоб запобігти новій мігрантській кризі. Вони вважають, що Ердоган не рахуватиметься з думкою інших країн після референдуму, хоча він вийшов перможцем з невеликою перевагою голосів. Це найбільша зміна в політиці країни з часу заснування сучасної Туреччини у 1923 році.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер уже остеріг, що відновлення смертної кари – це для ЄС «червона лінія». Він та інші європейські посадовці підкреслили, що відновлення смертної кари перекреслює багаторічне бажання Туреччини бути прийнятою до ЄС.

Ердоган сказав натовпу радісних прихильників: «Це також не дуже важливе для нас. Вони змусили нас чекати при вході [до ЄС] 54 роки. Отже ми сядемо, будемо розмовляти і проведемо референдум і в цій справі».

В інтерв’ю агентству Reuters, заступник прем’єр-міністра Мехмет Шимшек сказав, що тепер увага зосереджуватиметься на темах спільного зацікавлення.

Міністерство закордонних справ Великобританії висловило занепокоєння з приводу того, як проведено голосування, але додало, що Великобританія залишиться союзником Туреччини, якщо конституційні рефрорми буде проведено за умови збереження демократії.

Італійський лідер фракції соціалістів в Європейському парламенті Джанні Пітелла заявив, що законодавці обміркують справу надання Туреччині «безвізу». Він сказав, що Туреччина не відповідає демократичним критеріам і закликав до припинення розмов про членство. «Туреччина не може стати членом ЄС. Ердоган, за його словами, дедалі більше перетворює Туреччину в персональний авторитарний режим».

У п’ятницю минулого тижня міністр закордонни справ Мевлут Чавушоглу попередив, що без «безвізу» Анкара може відмовитися від угоди від 2016 року про мігрантів, що може наново відкрити нестримний наплив мігрантів з Близького Сходу до Європи.

Відносини між Туреччиною і Європою значно погіршились ще до референдуму, коли президент Ердоган порівняв дії урядів Німеччини і Нідерландів з нацистами. Уряди цих країн, в яких проживає чимала турецька діаспора, не дозволили, щоб турецькі офіційні особи проводили виборчу кампанію серед місцевих турків.

Хоча президент Ердоган вийшов переможцем на референдумі, він не виграв у п’ятьох найбільших міських районах країни, включно із столицею Анкарою, Стамбулом та Ізміром.

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