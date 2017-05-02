Ердоган: Туреччина скаже ЄС «до побачення», якщо не буде нових переговорів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Європейський союз почати переговори щодо намірів Туреччини вступити до ЄС, заявивши, що в іншому разі Анкара не матиме чого обговорювати з Євросоюзом і скаже «до побачення».

Заява Ердогана з’явилася після того, як 2 травня комісар ЄС із питань розширення Йоганнес Ган заявив, що Туреччина за Ердогана відвернулася від наміру приєднатися до ЄС.

«Відтепер інших можливостей, крім відкриття розділів, які ви ще не відкривали, немає», – сказав Ердоган 2 травня в Анкарі на церемонії з відзначення його повернення до лав Партії справедливості і розвитку.

За його словами, якщо ЄС не відкриє ці «розділи», то Туреччина скаже «до побачення».

Ердоган перебуває при владі в Туреччині з 2003 року, спочатку як прем’єр-міністр, а з 2014 року – як президент.

Ердоган знову приєднання до владної партії після того, як на референдумі минулого місяця більшість виборців підтримали розширення його владних повноважень.

Більшість змін до конституції, схвалених на референдумі 16 квітня, вступлять у дію після виборів у листопаді 2019 року.

Відносини між ЄС і Туреччиною погіршилися через суперечки, пов’язані з невдалим переворотом у липні і подальшим переслідування в Туреччині обвинувачених у змові.

Туреччина висловила бажання приєднатися До Європейської економічної спільноти, попередника ЄС, у 1987 році, переговори про вступ почалися 2005 року.

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