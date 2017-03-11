Нідерланди не пустили в країну голову МЗС Туреччини

Президент Туреччини назвав голландську владу «пережитком нацизму»

Влада Нідерландів відмовили у в’їзді міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу. Він збирався прилетіти в Роттердам для участі в агітаційному мітингу перед референдумом про поправки до конституції Туреччини. Мер Роттердама заборонив захід з міркувань безпеки, після чого літаку з дипломатом на борту не дозволили здійснити посадку.

Турецький президент Реджеп Ердоган у відповідь на відмову главі МЗС у в’їзді назвав влади Нідерландів «пережитками нацизму». Він пообіцяв прийняти відповідні обмежувальні заходи на польоти голландських літаків до Туреччини.

На початку березня Ердоган порівняв політику Німеччини щодо Анкари з діями нацистів після того, як кілька німецьких міст відмовилися надати майданчики для агітації двом турецьким міністрам.

У квітні в Туреччині пройде референдум щодо пакету змін в основному законі країни. На ньому буде вирішуватися питання зміни форми правління з парламентської на президентську. Противники нововведень побоюються зосередження влади в руках одного політика, що може привести до порушень прав людини.

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