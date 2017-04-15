В неділю в Туреччині відбудеться референдум щодо ширших президентських повноважень

У неділю в Туреччині відбудеться референдум, який великою мірою може змінити політичну систему країни. Виборці мають вирішити, чи в країні повинна залишитися нинішня парламентська система влади, чи буде президентська, тобто глава держави отримає дуже широкі повноваження.

Прихильники президентської системи твердять, що ширші президентські повноваження необхідні перед лицем загроз, перед якими опинилася країна. Опоненти вважають що такі зміни перетворять Туреччину в автократичну країну.

Президент Реджеп Таїп Ердоган твердить, що зміни запевнять політичну стабільність і ефективність правління після невдалої спроби державного перевороту у липні минулого року, перед лицем загрози як з боку «Ісламської жержави», так і угруповання курдських повстанців.

Пропонується надання президенту повноваження призначати міністрів, встановлювати бюджет і нові закони шляхом указів щодо широкого кола питань, зокрема розпуску парламенту й оголошення надзвичайного стану. Посада прем’єр-міністра і кабінет міністрів були б скасовані.

Хоча виборча коаліція Ердогана і одна з націоналістичних партій на минулих виборах могли розраховувати разом на понад 60% голосів, більшість результатів опитувань громадської думки вказують, що вона має дуже малу перевагу, що міститься в межах помилки.

В країні виникла широка опозиційна коаліція, до якої ввійшли навіть такі суперницькі сили, які звичано виступають одна проти одної. Як курдські партії, так і деякі націоналістичні сили, люди світських і релігійних поглядів виступають проти змін політичної системи, побоючись, що це призведе до автократичного режиму.

Останнього дня кампанії перед референдумом Ердоган виступив з чотирма промовами в Стамбулі.

Пропозиції політичних змін в Туреччині вже викликали осуд з боку Венеціанської комісії Ради Європи. «Це небезпечний крок назад у конституційній, демократичній традиції Туреччини», – читаємо в заяві.

Ердоган відкинув таку критику і заявив, що це частина міжнародної змови проти Туреччини. На кількох останніх мітингах президент Ердоган заявив, що цю змову очолює Папа римський.

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