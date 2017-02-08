Ветеран UFC запропонував однією рукою розібратись із американським журналістом, який викликав на бій республіканців

Ветеран найпрестижнішої світової Ліги змішаних єдиноборств UFC - американський спецпризначенець Тім Кеннеді - повторно запропонував двобій журналісту американського спортивного видання DeadSpin Тіму Марчману, який раніше демонстративно заявив про готовність битись із прихильниками сенатора-республіканця Теда Круза після того, як видання DeadSpin спричинило скандал, вживши щодо Круза брутальну лайку.

"Я обмінявся листами із Марчманом і пропоную наступні опції для нашого двобою: в бою одна з моїх рук буде зав'язана за спиною; я буду битись у надувмному костюмі сумо, або ж костюмі тварини; я маю право відповідати лише одним ударом на кожні його 10", - написав Кеннеді, який раніше вже викликав Марчмана на бій.

У січні Кеннеді заявив, що Марчман є "нікчемою, який любить лякати людей в Інтернеті" та запропонував йому провести поєдинок після того, як Марчман відкрито назвав своїх онлайн-критиків боягузами та заявив, що готовий битись із ними.

Конфлікт розпочався у січні, коли видання DeadSpin звернулось до читачів із проханням прислати їм фото сенатора-республіканця Теда Круза на баскетбольному майданчику після того, як ЗМІ повідомили, що Круз (невисокий на зріст - прим. ГА) започаткував у Сенаті регулярні матчі з баскетболу. На пропозицію відгукнувся офіційний акаунт сенатора у Twitter. Відповіли вони на запрошення із гумором, надіславши виданню фото молодого баскетболіста, який має неабияку схожість із Крузом.

У відповідь видання відписало Крузу "з'їсти л***йна". У сенатора і цього разу не забарились із відповіддю, надіславши картинку-мем, яка висміювала агресивну реакцію спортивного видання. Водночас прихильники сенатора взялись сварити DeadSpin за хамство. В Інтернеті вирішили, що сенатор переміг у "битві", відзначивши його хороше знання онлайн-культури.

Ситуація здавалась вичерпаною, проте Тім Марчман, редактор видання, лишився незадоволеним критикою, яка дісталася DeadSpin та звинуватив прихильників республіканця у боягузтві. Журналіст, який сам займається єдиноборствами, вирішив викликати на бій тих, хто сварив його видання.

"Не дивно, що жоден із тюхтіїв-прихильників Круза не хоче зустрітись зі мною в октагоні UFC", - написав Марчман у твіті, який пізніше було видалено.

На його виклик відгукнувся екс-боєць UFC, консервативний блогер та військовий снайпер Тім Кеннеді, який загалом провів 24 поєдинки за правилами змішаних єдиноборств і певний час був топовим бійцем UFC. 37-річний Кеннеді нещодавно завершив активну кар'єру після програного поєдинку. Він є ветераном збройних сил США, воював в Іраку, веде популярне ТБ шоу та позиціонує себе, як патріота США. На своїй сторінці у Facebook Кеннеді регулярно робить включення, присвячені його тренуванням із стрільби, єдиноборств та ін.

"Я весь твій. Я також розумію, що ти нікчема, який любить лякати людей в Інтернеті. Ось тобі мій імейл, пиши коли маєш час", - долучився до Twitter- баталії спортсмен.

Тім Кеннеді також зумів оперативно зібрати призовий фонд для поєдинку та пообіцяв передати всі прибутки від поєдинку до благодійного фонду. Його пропозиція лишилася без відповіді з боку журналіста, який до того сам висловив бажання розібратись із інакодумцями "по-чоловічому", - повідомляють ЗМІ.

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