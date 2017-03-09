Судовий фронт російсько-української війни - питання престижу і мільярдів

Міжнародний суд ООН у Гаазі у четвер 9 березня завершує чотириденні слухання щодо позову України проти Росії зі звинуваченнями у порушенні російською стороною двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму і щодо дискримінації на расовому ґрунті.

Першочергово після виступів представників сторін судді принаймні кілька тижнів розглядатимуть вимогу України негайно запровадити запобіжні заходи щодо Росії.

...РФ перед дилемою: або припинити свою протиправну поведінку, або остаточно перетворитися на країну-парію, з якою ніхто не матиме справи...

​Голова української делегації у Гаазі заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль утримується від прогнозу часових рамок, але деякі фахівці припускають, що перше рішення може з’явитися у квітні.

Наступним, приблизно через рік, мало би бути рішення суддів щодо юрисдикції - чи уповноважений суд розглядати питання позову.

Якщо суд прийме позов України до розгляду, то остаточного вердикту можна очікувати через 3-5 років.

Успіх України у Міжнародному суді мав би велике, але переважно символічне значення.

"Рішення Суду зобов’язати Росію припинити дискримінацію українців та кримських татар, а також зупинити підтримку терористів на Донбасі поставить РФ перед дилемою: або припинити свою протиправну поведінку, або остаточно перетворитися на країну-парію, з якою ніхто не матиме справи", - написала Олена Зеркаль перед початком слухань у Гаазі.

На завершенні слухань у четвер представники російської сторони знову наголошували, що суд не повинен розглядати справу через брак юрисдикції.

Про це з першого виступу заявив голова російської делегації Роман Колодкін, а в останній день юрист від російської сторони наголосив, що суд не створювався для "залагодження збройних конфліктів".

Заперечення юрисдикції допомогло Москві перемогти у справі позову з боку Грузії, яка 2008 року подавала у Міжнародний суд, звинувачуючи Москву в етнічних чистках в Абхазії та Південній Осетії.

У квітні 2011 р суд відхилив позов, погодившись з російськими доводами про брак юрисдикції. Росія змогла довести, що грузинська сторона перед подачею позову до суду не вдавалася до передбачених міжнародним правом намагань спочатку спробувати вирішити диспут шляхом переговорів.

У відповідь на теперішній позов України російські представники також стверджують, що у конфлікті на Донбасі немає тероризму і заперечують, що Москва підтримує озброєні сили, які ведуть боротьбу проти українського уряду.

Заперечуючи причетність Москви до збиття над східною Україною малайзійського авіалайнера, правник Семюел Вордсворт заявив, що "немає доказів, що Росія надала будь-якій стороні зброю з намірами чи інформацією, що така зброя могла бути використана для збиття цивільного літака".

Росія також відкидає звинувачення, що в окупованому Криму кримські татари й етнічні українці зазнають переслідувань та утисків.

Питання мільярдів

Окрім позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН в Гаазі Київ веде низку судових баталій з російською стороною, в яких вирішуються питання мільярдів доларів.

У разі програшу тих фінансових диспутів "наслідки для бюджету України були би драматичні", - сказав у Лондоні колишній чільний український посадовець, промовляючи на умовах нерозголошення імені.

Суддя лондонського Високого суду має незабаром (ймовірно у квітні) оголосити рішення щодо позову Росії з вимогою до України повернути 3-мільярдний так званий "Борг Януковича".

Правники від імені Росії на слуханнях у січні попросили суддю винести прискорене рішення на користь Москви, стверджуючи, що українська сторона не має жодних серйозних аргументів на свою користь і повинна негайно повернути усі гроші, заборговані відсотки, а також відшкодувати судові витрати.

В іншій справі в Міжнародному арбітражі у Стокгольмі контрольована державою російська компанія "Газпром" домагається від української державної компанії "Нафтогаз" понад 5 мільярдів доларів за порушення угоди про купівлю газу.

"Газпром" заявив, що очікує рішення Стокгольмського арбітражу у квітні.

Дивіться також: Чим важливий законопроект США «Про підтримку стабільності і демократії в Україні». Відео