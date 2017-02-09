У Сенаті закликали захистити санкції проти Росії від вето президента США

Конгрес має бути готовим захистити ліберальний світопорядок, який просував американські цінності, інтереси та безпеку у минулі 70 років

Конгрес має закріпити санкції щодо Росії на законодавчому рівні та захистити їх від можливого вето президента США. Про це у письмових свідченнях, наданих Сенатському комітету з міжнародних відносин, заявила Джуліан Сміт, директор програми стратегії та державного управління в аналітичному центрі Center for a New American Security (Вашингтон, США), який близько пов'язаний з Демократичною партією США та попередньою адміністрацією США Барака Обами.

"Нова адміністрація США, попри ризики, зрештою може вдатись до кроків зі зняття санкцій проти Росії, без будь-яких видимих кроків з боку Росії, спрямованих на імплементацію Мінських угод та виведення військ та озброєнь з України", - відзначила Сміт у своїх свідченях.

"Перш ніж це станеться, Конгрес має законодавчо повторно накласти санкції, захистивши їх від вето президента", - заявила Сміт.

Раніше експерти Center for a New American Security вже критикували президента США. Зокрема Сміт писала, що Трамп може "розвалити" Раду Національної безпеки США та називала зовнішню політику президента "провокативною". Інші - попереджали, що використання Трампом Twitter може обернутись кризою у відносинах з Іраном.

У своїх свідченнях перед Сенатом експерт відзначила, що система противаг та стримувань, яку створюють різні гілки влади США, має виключну важливість.

"Інструменти стримування влади президента, які має Конгрес зараз найбільш необхідні", - наголосила Сміт.

Як відомо, президенту США Дональду Трампу закидають симпатію до президента Росії Володимира Путіна. Подібні закиди найчастіше звучать від представників Демократичної партії США, минулої адміністрації Барака Обами та ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп тривалий час звинувачує ЗМІ в упередженості щодо себе та поширенні неправдивих повідомлень про діяльність його адміністрації. Опитування громадської думки вказують, що більшість американців довіряють заявам Адміністрації США більше ніж ЗМІ. Інші опитування, проведені напередодні виборів президента, вказали, що американці вважають медіа упередженими щодо Трампа. Упередженість ЗМІ щодо президента США відзначають і після виборів.

Трамп наголошував, що його метою є досягненя вигідних передусім для США домовленостей із Росією, і у разі, якщо цього не станеться, він буде жорсткішим по відношенню до Росії, ніж Гілларі Клінтон

Трамп наголошував, що його метою є досягнення вигідних передусім для США домовленостей із Росією, і у разі, якщо цього не станеться, він буде жорсткішим по відношенню до Росії, ніж його конкурент на виборах президента США 2016-го року, демократ Гілларі Клінтон.

До виборів Трамп неодноразово критикував колишнього президента США Барака Обаму за слабкість щодо Росії та особисто Путіна.

У питанні НАТО Трамп послідовно наполягає на тому, що країни-члени Альянсу мають виконувати забов'язання витрачати на оборону не менше 2% ВВП. На сьогоднішній день лише кілька країн НАТО дотримуються цього забов'язання.

У своїх письмових свідченнях наданих Сенату США, Джуліан Сміт заявила, що у разі, якщо Америка дозволить Росії "закріпитись у Східній Європі", буде втрачно набутки американської зовнішньої політики у період після Другої Світової війни.

"Конгрес має бути готовим захистити ліберальний світопорядок, який просував американські цінності, інтереси та безпеку у минулі 70 років", - відзначила Сміт.

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