Американські сенатори Маккейн, Ґрем та Клобучар їдуть в Україну

Провідні американські сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Ґрем і сенатор-демократка Еймі Клобучар відвідають Україну, Грузію та Чорногорію наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Делегація сенаторів США зараз перебуває у Європі з візитом у балтійських країнах, який вважається спробою пом’якшити занепокоєння з приводу заяв новообраного президента Дональна Трампа.

Трамп викликав занепокоєння багатьох людей в Естонії, Литві і Латвії, кажучи під час виборчої кампанії, що він насамперед візьме до уваги те, скільки окремі країни вкладають грошей на оборонні потреби НАТО, перед тим, як надати країні військову допомогу.

Російська агресія проти Грузії та України викликала побоювання в Балтії, що Росія може спробувати вдатися до подібних кроків і проти них.

Під час перебування в Естонії у вівторок голова Сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн заявив, що не вважає очевидним, що новообраний президент Дональд Трамп спробує скасувати санкції США проти Росії.

Маккейн висловив упевненість, що Трамп «змінить свою думку» щодо Росії і, зокрема, її ролі у втручанні у вибори в США, після того, як стане головнокомандувачем, і йому представлять «переконливі докази».

У свою чергу, сенатор Ґрем сказав, що у Сенаті майже стовідсотково поділяють думку про агресію Росії, і розбіжностей у них немає, - хіба з новообраним президентом Трампом.

«У США – 100 сенаторів…Я б сказав, що 99 вірять у те, що Росія це зробила і ми маємо намір відповісти на її дії. Ми готуємо пакет санкцій як проти самого Путіна, так і проти його соратників за втручання у наші вибори, і вони це роблять по всьому світі --- не лише у Сполучених Штатах», - заявив сенатор Ґрем в інтерв’ю телеканалу CNN.

У середу делегація Сенату США перебуває в Латвії. Відтак у четвер вона відвідають Литву, після чого під Новий рік їдутьв Україну, Грузію та Чорногорію.

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