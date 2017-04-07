Україна офіційно підтримала удар США по Сирії

Міністерство закордонних справ України оголосило про безумовну підтримку авіаудару США, який був завданий по військових об’єктах в Сирії.

Таку заяву оприлюднила прес-служба МЗС.

«Будь-яке застосування хімзброї, що є одним з видів зброї масового знищення, є кричущим порушенням міжнародного права і воєнним злочином», - йдеться в заяві.

У Міністерстві закордонних справ України зазначають, що винуватці мають бути безумовно притягнуті до відповідальності

На думку українського МЗС, безкарність порушника міжнародного права, який застосовує хімічну зброю, веде до подальших злочинів з його боку.

Щодо поведінки Росії, в МЗС України заявляють, що хронічне блокування РФ роботи Ради Безпеки ООН є неприйнятним і має отримати належну оцінку.

«Спонсори та ті, хто покривають злочинний сирійський режим, також несуть відповідальність за використання зброї масового знищення і жертви серед цивільного населення в Сирії», - наголошується в заяві.

Для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму, зокрема проти мирного населення, МЗС України вважає, що дії США мають бути підтримані.

Дивіться також: Питання надання Україні летальної зброї і збільшення фінансової допомоги далі розглядаються в США - сенатори