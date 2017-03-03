Уряд Сполучених Штатів збільшить допомогу Україні на боротьбу із ВІЛ-СНІДом

Уряд Сполучених Штатів вирішив збільшити допомогу на боротьбу із ВІЛ-СНІДом в Україні. Додаткові ресурси головно спрямують на створення мережі лабораторій для раннього виявлення ВІЛ-інфікованих. У Києві кажуть, що тим самим американці оцінили зусилля нової команди Міністерства охорони здоров’я в приборканні епідемії. Повідомляють наші кореспонденти.

Вашингтон виділив додаткову допомогу на подолання ВІЛ-СНІДу, про яку просила Україна. Понад 37 мільйонів доларів із спеціального фонду президента США. Лише невелика частина допомоги піде на закупівлю ліків. Левову частку витратять на раннє виявлення інфікованих.

Говорить генеральний директор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України Наталія Нізова:

«37,5 мільйона доларів коштів спеціального плану президента США будуть використані наступним чином: 5,6 мільйона – на закупівлю ліків для 18 тисяч пацієнтів, які не могли бути охоплені ні коштами бюджету, ні коштами Глобального фонду ООН. Решта буде використана на закупівлю тест-систем для виявлення пацієнтів, які ще не знають про свій статус, і на обладнання для лабораторій, у яких будуть проводитися ці дослідження».

Це принципово змінить ситуацію, кажуть громадські активісти.

Дмитро Шерембей, голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть із ВІЛ-СНІДом, каже:

«Державний бюджет, гроші Глобального фонду ООН і американська допомога дають Україні унікальний шанс зупинити епідемію СНІДу. І за великим рахунком забезпечити всіх хворих лікуванням, а решту захистити від інфікування».

Сполучені Штати дали цю додаткову допомогу, бо нарешті побачили політичну волю України зупинити СНІД. Державні витрати на подолання епідемії збільшено втричі. Закупівлі ліків проводяться прозоро через авторитетні міжнародні організації.

Говорить Сергій Страшук, керівник відділу управління лікарськими засобами ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»:

«Раніше донорська допомога йшла на латання дірок, якихось проблемних зон. Певний час це працювало, але донори сказали: покажіть, що ви робите самі, зі свого боку. Те, що зробила Україна, переконало міжнародних донорів у серйозності наших намірів».

Україна ухвалила амбітний план – вже за три роки забезпечити ліками всіх без винятку ВІЛ-інфікованих і зупинити ріст нових випадків.

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