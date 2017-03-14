98-річного українця вимагають видати Польщі - його називають нацистським карателем

Польща заявляє, що домагатиметься арешту і видачі чоловіка з Міннесоти, ідентифікованого інформагентством Associated Press як колишній нацистський командир, відповідальний за масові вбивства 44 мирних жителів під час Другої світової війни.

Два матеріали AP розповідають, що 98-річний Майкл (Михайло) Каркоць, який живе в Міннеаполісі, але народився в Західній Україні, був командиром "Українського легіону самооборони", українського військового формування у складі Збройних сил Третього рейху у роки Другої світової війни. Associated Press стверджує, що Каркоць наказав солдатам атакувати польське село, щоб помститися за вбивство іншого офіцера СС.

Польська влада заявляє, що вони «на 100 відсотків» впевнені, що Каркоць – той, кого вони шукають.

«Немає сумнівів у тому, що збір доказів, який дозволяє знайти винних у тому, що в даному випадку є геноцидом і злочином проти людства, завжди є великим успіхом саме по собі, – підкреслює польський прокурор Анджей Позорскі. – Цей випадок показує, що така можливість ще існує або, принаймні, ще є шанс притягти винних (у злочинах) до відповідальності. Я думаю, що ми ніколи не повинні припиняти (переслідувати підозрюваних у скоєнні злочинів) до тих пір, поки існує хоч найменший шанс добитися правосуддя».

Associated Press говорить, що Каркоць брехав імміграційній службі США після війни, перш ніж оселитися в Міннесоті.

Сім'я Каркоця тимчасом називає звинувачення «скандальними і безпідставними наклепами» і стверджує, що він насправді належав до підземного підрозділу, що воював з нацистами. Син Каркоця Андрій розповідає, що батько ніколи не був у Польщі, і переконаний, що історії про нього є неправдивими і були розпочаті урядом Володимира Путіна.

«Це пародія і сумно, – наголошує Андрій Каркоць, – що 70 з гаком років після самого факту, з вторгненням Росії та окупацією Криму, з постачанням Путіним зброї терористам у Східній Україні, які вбивають тисячі людей, коли російський уряд порушує збройні угоди, запускаючи заборонені та ракетні системи, людину, невинну 75 років до сих пір, досі переслідують, я б сказав, притягують до відповідальності, але для того, щоб бути притягнутою до відповідальності, ви повинні мати докази, свідків, чого особливо бракує в цій справі і бракувало з самого початку», повідомляє AP.

Проте AP повідомляє, що докази проти Каркоця виходить від однополчан і є документами воєнного часу, в тому числі власні мемуари Каркоця українською мовою.

Каркоць страждає від хвороби Альцгеймера. Німецькі прокурори кинули справу проти нього в 2015 році після того, як американські лікарі визначили, що він занадто хворий, щоб постати перед судом.

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