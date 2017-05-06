Короткометражку про українського добровольця покажуть на Sheffield Doc/Fest у Британії

Фільм про уродженця Росії, який іде захищати Україну, відібрали в конкурсну програму фестивалю

Короткометражний документальний фільм «Остання плівка» (The Last Tape) про добровольця Артема, який іде захищати Україну, цьогоріч покажуть у конкурсній програмі Шеффілдського міжнародного документального кінофестивалю. Фестиваль триватиме з 9-го до 14-го червня в місті Шеффілд, Велика Британія.

Про це «Голосу Америки» повідомив один із співрежисерів стрічки – українець Ігор Косенко.

Sheffield Doc/Fest є одним із найбільших фестивалів документального кіно у Великобританії й третім найбільшим у світі.

Фільм Ігор Косенко знімав із колишнім однокласником із Вищої школи кіно та аудіовізуальних ефектів Каталонії – французом Сіпріяном Клемент-Дельмасом (Cyprien Clement-Delmas). Окрім каталонської Вищої школи кіно та аудіовізуальних ефектів (ESCAC), Ігор також закінчив Американський інститут кіно (AFI).

«Тема фільму це – останні три тижні героя у Вінниці, перш ніж він відправляється добровольцем у Маріуполь, і те, як все це бачать його дівчина, його знайомі, кращий друг, батько, мати», ­– ділиться Ігор Косенко.

Окрім добровольця Артема, в короткометражці є ще й інший персонаж – дід Анатолій на прізвище Медвєдєв, який жартує, мовляв, російський прем’єр-міністр цілком міг би бути його сином. Поки Артем готується залишити місто, дід Анатолій знімає його на стареньку камеру й піддає сумнівам рішення хлопця.

Обох: і Артема, й Анатолія – Ігор Косенко зустрів під час зйомок у попередньому фільмі про ядерне роззброєння.

«Ми почали знімати хлопця в 2013 році, – пригадує Ігор. – І це був геть інший проект про ядерну зброю, Радянський Союз і холодну війну, але нам не вдавалося знайти під нього фінансування і – ми його залишили. (…) Згодом не знали, що робити із цим усім. А потім почався Євромайдан, війна…і він сказав, що їде добровольцем у Маріуполь. Тож минулого літа ми провели з ним три тижні у Вінниці, а потім поїхали знімати його в Маріуполі».

На зйомки «Останньої плівки» команда витратила близько 60-70 тисяч доларів. А нині його автори ведуть переговори з американською компанією, яка заявила про готовність підтримати повнометражну версію цього документального фільму.

Стрічку «Остання плівка» також покажуть на цьогорічному Гамбурзькому міжнародному кінофестивалі короткометражних фільмів.

Більше про цей фільм та його автора – Ігоря Косенка, який ось уже близько п’яти років живе і працює в Лос-Анджелесі ми розкажемо у програмі «Вікно в Америку» 13-го травня.

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