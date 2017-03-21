Українська дівчинка з синдромом Дауна стала зіркою реклами та кіно у США

Фотографії Софії Санчес, усиновленої у США української дівчинки, прикрашають обкладинки журналів і сайт магазину одягу, її обличчя з’являється на телевізійних ток-шоу та на червоній доріжці в Голлівуді, її відео в соціальних мережах отримують мільйони переглядів. 8-річна дівчинка народилася в Україні і перший рік свого життя провела в дитячому будинку в Дніпропетровську, поки її не вдочерила пара зі США.

Софія Санчес і актриса Лорен Поттер на телешоу T. D. Jakes Show

Дженніфер і Гектор Санчеси приїхали по дитину з-за океану і кілька місяців відвідували в дитячому будинку. Коли процес усиновлення завершився, в Софійки почалося нове життя в Каліфорнії: у неї з’явилися батьки й одразу три братики, з наймолодшим із яких її єднає синдром Дауна.

Софія Санчес стала знаменитістю завдяки відеороликам у соціальних мережах, які облетіли Інтернет восени 2016-го і підкорили серця мільйонів. На них дівчинка розповідає про те, що синдром Дауна «не страшний», і вся світиться впевненістю в собі та позитивом.

Українська дівчинка із синдромом Дауна стала знаменитістю і прикладом для наслідування в США

Харизматична Софійка з її мотиваційними відео привернула увагу ЗМІ. Дівчинку почали запрошувати на зйомки в рекламі, журналах та телевізійних ток-шоу, а також на різні події. Нещодавно Софійка повернулася з Нью-Йорка, де знімалася у великодній рекламі для однієї з найбільших мереж роздрібної торгівлі Target. (Ролик повинен з’явитися в кінці цього тижня.)

Софійка в Нью-Йорку

У вівторок маленька зірка летить у Лос-Анджелес, щоб уже вдруге вийти на червону доріжку на святкуванні Міжнародного дня людей із синдромом Дауна, а також взяти участь у прослуховуванні від компанії Disney.

«У неї плаття блакитного кольору Попелюшки, і вона готова летіти!», – ділиться з «Голосом Америки» мама Софії, поки збирається на літак до Лос-Анджелеса.

Під час свого першого візиту в Голлівуд Софія вручала нагороду кіноактрисі Джеймі Брюер на щорічній події Media Access Awards, яка відзначає досягнення в сфері телебачення та кіно. (Джеймі Брюер – перша жінка із синдромом Дауна, що вийшла на подіум тижня моди в Нью-Йорку.) Це була вже друга зустріч Софійки з видатною актрисою: раніше, ще навіть до появи вірусного відео дівчинки в соціальних медіа, вони працювали разом під час зйомок епізоду з серіалу Switched at Birth, присвяченого темі синдрому Дауна.

Media Access Awards, Лос-Анджелес

Мама Софії стверджує, що слава не змінила її доньку: «Вона – та сама жвава, чарівна дівчинка, просто її розклад більш насичений, але це їй цілком до вподоби! Вона дуже щаслива».

Дженніфер Санчес говорить, що дуже завдячує чоловікові, своїй мамі та синам, оскільки вони беруть на себе її зобов’язання, коли вона їздить із Софією на зйомки та заходи. «Я дуже вдячна їм за те, що вони дозволяють нам підхопитися і їхати, коли нам потрібно, для того, щоб перетворити ці можливості для Софії на реальність».

Мама Софії вірить у свою дитину та вболіває за інтеграцію неповносправних дітей у суспільстві.

«Якщо дітям не надаються можливості, вони стануть більш неповносправними, – наголошує Дженніфер Санчес. – Якщо ви не даєте дітям терапії або школи або сім'ї, яка б їх любила, і поміщаєте їх в установу, вони не процвітатимуть. І якщо ви думаєте про синдром Дауна через призму стереотипів та міфів, то ви не бачите потенціалу. Але коли ви занурюєте їх у світ і дозволяєте робити те, що роблять інші, то це матиме велику силу».

Софія з братами

Зараз Софійка відома у всьому світі, і мама бачить у цьому її особливу місію: «Це велика честь для нас – знати, що світло Софії сяє для інших, щоб вони мали надію».

Нещодавно дівчинка відсвяткувала свій восьмий день народження. Дженніфер Санчес привітала свою доньку на сторінці у Facebook словами: «Я не дала тобі дар життя, життя дало мені дар тебе. Щасливого 8-го дня народження нашій українській принцесі». «Голос Америки» приєднується до привітань і бажає маленькій україночці нових досягнень.

(Ексклюзивне інтерв’ю «Голосу Америки» з Дженніфер Санчес ви можете прочитати тут.)

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