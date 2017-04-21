Український мультфільм уперше представлять на головному світовому анімаційному фестивалі

Анімаційний серіал «Мама поспішає додому» було відібрано для участі в одній із найважливіших світових анімаційних подій – Mifa Pitches, яка відбудеться в рамках Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів у Ансі, Франція, в середині червня. Завдяки цьому заходу найкращі анімаційні проекти у першій стадії розвитку стають відомими на міжнародній арені та знаходять можливості для співпраці.

Мама поспішає додому. Тизер

Участь у пітчингу Mifa – це визнання великого потенціалу мультфільму, оригінальності його ідеї та високого художнього рівня. Серіал «Мама поспішає додому», над яким працює анімаційна студія Glowberry, що входить до FILM.UA Group, подолав високу конкуренцію – його відібрали разом із трьома десятками інших мультфільмів із 343 проектів зі всього світу. Він також став першим в історії українським учасником пітчингу.

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Міжнародний фестиваль в Ансі існує понад півстоліття. За цей час він став культовою подією у світі анімації. Володіння ґран-прі фестивалю, «Кришталем Ансі», за значущістю прирівнюється до отримання «Оскара».

Mifa Pitches є важливою частиною фестивалю, об’єднуючи партнерів з фінансування, дистрибуції та спільного виробництва анімаційних проектів з усього світу. Продюсери проекту «Мама поспішає додому» матимуть змогу познайомитися з потенційними партнерами та налагодити міжнародне співробітництво.

Трохи раніше мультсеріал був відібраний для участі в бізнес-форумі Animation Production Day, який проходитиме в рамках фестивалю анімаційного кіно в Штутгарті у травні, повідомляє Animagrad. Це найбільший бізнес-майданчик Європи, куди прагнуть потрапити проекти з усього світу.

Серіал «Мама поспішає додому» створюється за мотивами однойменної книги, що вийшла українською мовою в 2010 році та дуже швидко здобула популярність серед дітей і батьків. Інтерактивна версія книги для Android і IOS користується великим успіхом і була завантажена понад 50 тисяч разів. Книга декілька разів була перевидана в Росії, а цього року вийде і в Китаї, інформує Animagrad.

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«Мама поспішає додому» – це анімаційний серіал для дітей і дорослих, які вірять у дива та магію, що можуть статися на вулицях рідного міста та навіть у власному будинку. Мама та тато Лесика завжди поспішають додому до свого сина Лесика, потрапляючи на своєму шляху в чарівні пригоди та дивовижні ситуації, але завжди вчасно приходять до родинної вечері. А їхні історії надихають Лесика та його друзів на власні нові ігри та пригоди, повідомляє Animagrad.

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