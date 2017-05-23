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Україна – 6% території і 35% біорізноманіття Європи

Сьогодні світ відзначає міжнародний День біологічного різноманіття. Україна займає менше 6% території Європи, але містить 35% її біологічного різноманіття, повідомляє ООН.

Велика розмаїтість природи і наявність багатьох біологічних видів, пов’язане з місцезнаходженням країни – шляхи міграції птахів та наявність багатьох природних зон. В Україні налічується більше 70 000 видів, включаючи багато рідкісних та реліктових видів рослин та тварин.

Різноманіття біологічних видів є основою життя та екосистеми. Підтримуючи біорізноманіття, ми підтримуємо людей, їх добробут та життя.

"В День біологічного різноманіття давайте цінувати всі види тварин - і маленькі і великі - вони всі мають свою роль. Захищайте біологічне різноманіття ", - закликає ООН в Twitter​

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