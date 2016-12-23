Теракт у Берліні: поліція підтвердила загибель українця

Поліція Німеччини офіційно підтвердила загибель громадянина України під час теракту у Берліні 19 грудня.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
«На жаль, німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту в Берліні 19 грудня ц.р.», - йдеться у його повідомленні.
Також посол висловив співчуття доньці українця, який став жертвою терористичної атаки.
Як відомо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, близько 50 отримали поранення.
Відповідальність за теракт взяла на себе «Ісламська держава».
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