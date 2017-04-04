США відмовилися фінансувати Фонд народонаселення ООН

Державний департамент пояснив це рішення тим, що фонд бере участь у програмі примусових абортів і стерилізації США припиняють фінансування Фонду народонаселення ООН, діяльність якого зосереджена на питаннях планування сім’ї та охорони здоров’я матері і дитини в понад 150 країнах.

Про це повідомили в Державному департаменті.

У листі голові комітету Сенату з міжнародних відносин Бобу Коркеру Держдепартамент повідомив, що фінансування припиняється у зв’язку з тим, що фонд «підтримує або бере участь в управлінні програми примусових абортів або стерилізації».

Припинення фінансування передувала ініціатива Трампа урізати на 28 відсотків кошти, що виділяються на роботу дипломатів та іноземну допомогу.

Президент зокрема запропонував скоротити фінансування ООН та її установ. Обсяги цього скорочення не вказувалися.

Президент Трамп у січні виніс рішення про припинення фінансування міжнародних організацій, які проводять авбори або надають інформацію про аборти. Таким чином США скоротили кошти на міжнародні організації на щонайменше 500 мільйонів доларів. Відсутність ясності щодо цих питань спонукали американських законодавців шукати пояснення.

У 2015 році Сполучені Штати займали четверте місце у світі за кількістю фінансування Фонду народонаселення ООН.

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