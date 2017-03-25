ООН: нищення культурної спадщини може дорівнювати воєнним злочинам

Рада Безпеки ООН одностайно прийняла резолюцію, яка осуджує нищення пам’яток культурної спадщини і попереджає тих, хто останніми роками вдавалися до таких злочинів, що їх вчинки дорівнюють воєнним злочинам. Мається на увазі злочини таких екстремістських угруповань, як «Ісламська держава», аль-Кайда, а також пов’язані з ними групи.

Рада Безпеки, до якої входить 15 країн, вказала на терористичні атаки на такі історичні пам’ятки, як Пальміра в Сирії, якої дуже цінні мистецькі й архітектурні пам’ятки були нищені протягом кількох хвиль атак екстремістів «Ісламської держави», починаючи із 2015 року.

Резолюція осуджує і закликає до судового переслідування осіб, які відповідальні за атаки на історичні пам’ятки і місця релігійного, освітнього, мистецького, наукового або благодійного значення. Вона також осуджує контрабанду вкрадених пам’яток.

Голова ЮНЕСКО Ірина Бокова назвала резолюцію історичною, кажучи, що вона віддзеркалює важливість культурної спадщини для миру і безпеки.

Резолюція закликає до міжнародної співпраці у розслідуванні, судовому переслідуванні та конфіскації перевезених контрабандою культурних пам’яток

Виконавчий директор Управління ООН з наркотиків і злочинності Юрій Федотов назвав нищення таких пам’яток як гігантський Будда в Бам’яні (Афганістан), римських пам’яток у Пальмірі та святинь і мечетей у Тикриті і Мосулі «вартою догани спробою стерти з пам’яті історію».

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