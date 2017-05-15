РБ ООН екстрено збереться для обговорення ракетного випробування КНДР

Рада Безпеки ООН у вівторок збереться на екстрене засідання для обговорення нового запуску північнокорейської ракети.



США, Японія і Південна Корея почали вимагати провести термінову нараду після того, як у неділю Пхеньян запустив ракету, яка полетіла за нетиповою, завищеною балістичною траєкторією, що може означати, що мова йде про нову двоступеневої ракету на рідкому паливі, здатну долати відстань до 4 500 кілометрів.



Південна Корея повідомила в понеділок, що президент Мун Чже Ін відправить спецпосланців в різні регіони світу в рамках зусиль Сеула щодо зміцнення глобальних зв'язків на тлі останніх агресивних ракетних випробувань в КНДР. В адміністрації корейського лідера повідомили, що дипломати зустрінуться з високопоставленими офіційними особами, щоб з’язувати політичні плани нового південнокорейського уряду і обмінятися ідеями.



Колишній посол Південної Кореї в США Хон Сок Хен відправиться в США, а колишній прем'єр-міністр Лі Хе Чхан - в Китай. Два депутати парламенту від правлячої Демократичної партії поїдуть до Японії і Росії, а один з радників президента з економічної політики відвідає Німеччину.



Раніше в понеділок Північна Корея оголосила про успішне проведення випробування ракети середньої і великої дальності, за яким стежив північнокорейський лідер Кім Чен Ин, і який був направлений на перевірку можливості оснащення ракети «великою важкою ядерною боєголовкою». Офіційне північнокорейське інформагентство повідомило, що ракета була запущена під максимально високим кутом, щоб не завдати шкоди безпеці сусідніх країн. Ракета пролетіла 787 кілометрів, досягнувши висоти 2 111 кілометрів, повідомило інформагентство.



Агентство наводить слова Кім Чен Ина, який звинуватив США в «залякуванні» без'ядерних країн і попередив Вашингтон, що він повинен розуміти ситуацію, яка полягає в тому, що материкова частина США «перебуває в межах прицільної дальності» для завдання удару з боку Північної Кореї.



Білий дім заявив, що новий ракетний запуск повинен «стати сигналом для всіх країн про необхідність застосування набагато жорсткіших санкцій щодо Північної Кореї».



Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі підкреслила, що для багатьох країн прийшов час надіслати «сильне і єдине послання» про неприйнятність дій Пхеньяна. Вона висловила переконання в тому, що саме так і зробить міжнародне співтовариство. Гейлі повідомила, що США будуть і надалі «закручувати гайки» КНДР.



Раніше в цьому місяці президент Трамп заявив, що вважатиме за честь зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином при «відповідних обставинах», однак, як зазначила Гейлі, проведення ракетного випробування - не шлях до зустрічі з президентом США, оскільки він, зрозуміло, не за таких умов цього не зробить.



Японія і Південна Корея негайно засудили дії Пхеньяна, побачивши в них серйозну загрозу регіону і порушення резолюцій ООН.



«Запуск таких балістичних ракет є серйозною загрозою нашій країні. Міністерство оборони і сили самооборони продовжують тісно працювати із Сполученими Штатами і Південною Кореєю, збираючи та аналізуючи інформацію», - заявила міністр оборони Японії в розмові з журналістами в Токіо.

Китай закликав до стриманості, щоб уникнути загострення напруженості в регіоні. МЗС Китаю назвало неприйнятним порушення Пхеньяном резолюцій Ради Безпеки ООН. Пекін є єдиним великим союзником Північної Кореї і ключовим торговельним партнером Пхеньяна.



Президент Росії Володимир Путін, який бере участь в міжнародному саміті в Пекіні, висловив стурбованість у зв'язку з ракетним випробуванням і ескалацією напруженості, заявив представник Кремля.



Вчені: це не міжконтинентальна ракета



«Цей запуск – до певної міри велика подія, але це не міжконтинентальна балістична ракета, і це добра новина», - заявив «Голосу Америки» спів-директор Союзу стурбованих учених Дейвід Райт.



Він зазначає, що якби ракета полетіла за стандартною траєкторії, то вона могла б подолати відстань до 4 500 кілометрів. Американська територія Гуам, де розташовані дві військові бази США, знаходиться за 3 400 кілометрів від Північної Кореї. До теперішнього часу вважалося, що вона не потрапляє в радіус дії найпотужнішої північнокорейської ракети «Мусудан», який становив близько 3 тисяч кілометрів.



Останнє випробування свідчить про те, що Північна Корея, можливо, зробила стрибок у розробці ракет серії «Мусудан».



Розташоване на Гаваях Тихоокеанське командування збройних сил США підтвердило ракетний запуск, зазначивши при цьому, що запущений об'єкт не був досить великим для міжконтинентальної балістичної ракети - зброї, розробкою якої, за заявами Північної Кореї, вона займається.



Трамп був проінформований про запуск в телефонній розмові з радником з національної безпеки Гербертом Реймондом Макмастером, повідомив «Голосу Америки» представник Білого дому.



У заяві Білого дому йдеться, що «Північна Корея вже занадто довго становить величезну загрозу». Документ також містить непрямий заклик до Москви про активізацію співпраці для протидії Пхеньяну.



«З огляду на те, що ракета впала так близько до російської території, фактично, ближче до Росії, ніж до Японії, президенту важко уявити, що Росія може відчувати задоволення з цього приводу», - йдеться в заяві Білого дому.



Напередодні - високопоставлений північнокорейський дипломат заявила, що Пхеньян готовий до переговорів з США про врегулювання розбіжностей між двома країнами при відповідних умовах.



Деякі аналітики не побачили в заяві північнокорейського дипломата надійну позицію Пхеньяна, беручи до уваги його постійну войовничу риторику щодо Вашингтона і Сеула.

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