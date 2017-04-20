Росія заблокувала запропоновану США заяву Ради Безпеки щодо КНДР

Москва стверджує, що була готова до роботи над документом, в якому містився ряд «неузгоджених формулювань»





Росія в середу заблокувала підготовану США заяву Ради Безпеки ООН, що засуджує останній запуск північнокорейської ракети.



У заяві йшлося про те, що незаконна діяльність Північної Кореї в сфері балістичних ракетних технологій веде до створення систем доставки ядерної зброї і «значно загострює напруженість в регіоні і за його межами».



Передбачалося, що Радбез також вимагав би від Пхеньяна «негайно припинити подальшу діяльність в порушенні відповідних резолюцій Ради Безпеки і в повному обсязі дотримуватися своїх зобов'язань в рамках цих резолюцій».



У заяві містилася вимога, щоб «Корейська Народно-Демократична Республіка не проводила подальших випробувань».



Члени Ради висловили стурбованість, що Пхеньян відволікає ресурси на створення ракет і бомб, в той час як населення страждає від «значних незадоволених потреб».



Поки що неясно, чому Росія заблокувала заяву, яка практично збігалася з лютневою заявою РБ, яку Росія схвалила, засудивши інші випробування балістичних ракет.



Постійне представництво Росії при ООН заявило, що документ «містив ряд раніше неузгоджених формулювань, звичайних для засудження вироблених КНДР ракетних випробувань».



«Зокрема, з стандартного тексту були вилучені слова «через діалог» (through dialogue) стосовно пошуку шляхів врегулювання ситуації на Корейському півострові, - йдеться в коментарі.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон планує головувати на засіданні Ради Безпеки ООН щодо Північної Кореї наступного тижня. Генеральний секретар Антоніу Ґутерреш проінформує членів РБ про ситуацію.



Посол США Ніккі Гейлі порадила Північній Кореї «не затівати бійку» з США.



«Ми вже заявляли максимально чітко: м'яч на їхньому боці. Але їм не слід намагатися розіграти його», - сказала вона.

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