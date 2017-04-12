Рада Безпеки ООН обміркувала питання використання в Сирії хімічної зброї

Минулого тижня Башар аль-Асад знову вдався до терору проти свого народу. Із таким висновком американських експертів щодо хімічної атаки в провінції Хан Шейхун погодився Лондон. Про це британський представник в ООН заявив під час засідання Ради Безпеки. Дипломат заявив, що Росія обрала сторону убивць і злочинців, а не цивілізованого світу. У відповідь російський представник перейшов на особистості.

Британські науковці-хіміки протестували зразки, отримані у провінції Хан Шейхун, і підтвердили наявність у них нервово-паралітичного газу зарін чи схожої субстанції. Тож Велика Британія поділяє оцінку США, що за атаку відповідальний режим чинного президента Башара аль-Асада. Про це на початку засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Сирії заявив представник Лондона Метью Райкрофт:

«І дотепер ми все ще чуємо у цій залі, що сирійський режим, підтримуваний у цій раді Росією, не зацікавлений у мирі, щоб продовжувати скидати бомби й використовувати хімічну зброю. Раз по раз Росія зловживала своїм правом вето, щоб захищати режим і використання ним хімічної зброї. ... І довіра до Росії та її репутація по всьому світу отруєна токсичною співпрацею із Асадом.

Вони обрали бути на стороні убивць, варварів, злочинців замість міжнародних партнерів. Вони обрали неправильну сторону в історії. Але для Росії ще не запізно змінити свій курс».

Якщо Росія виконає ці умови, то західні країни готові співпрацювати із Москвою, зокрема, у боротьбі із терористами «Ісламської держави». Таким чином, Кремлю дають останній шанс бути із міжнародними партнерами, сказав представник Великої Британії. Однак, російський представник на цю пропозицію не пристав.

Заступник представника Росії в ООН Володимир Сафронков сказав:

«Але виступ представника Великобританії Райкрофта показав, що він тільки й думає про те, щоб утруднити ваші зусилля, пане Містура. Не дати розвиватися політичного процесу. Принести в РБ конфронтаційність і ворожість. А вся справа в тому, і про це вже багато хто знає в ООН, що ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати з США. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб цю взаємодію було підірвано. Тому ... Подивися на мене, що ти очі відводиш? Саме тому сьогодні ти нічого не сказав про політичний процес. Спеціально виступ Містури не слухав. - Не смій ображати Росію більше».

Відчутного прогресу у мирному процесі в Сирії немає, передусім, через відсутність політичної волі в офіційного Дамаска, заявив представник України в ООН Володимир Єльченко:

«Ми віримо, що Росія має всі важелі впливу на Дамаск та його військових, щоб вони переглянули свій підхід сили, почали підтримувати політичний процес, обєднання нації і нарешті розпочати реальні переговори. З якихось причин, ці важелі ніколи не використовувались на краще».

Башар аль-Асад познущався над усіма запевненнями росіян, що в Сирії немає хімічної зброї, заявила представниця США в ООН. За її словами, Вашингтон був змушений діяти, тому здійснив авіаудар по базах сирійського уряду.

Представниця США в ООН Ніккі Гейлі сказала:

«Росія говорить про свою готовність до політичного вирішення. Вона зобов’язана брати участь у Женевських переговорах. Саме час Росії показати світу, чи вони дійсно хочуть бути частиною політичного процесу. Треба побачити дійсне припинення вогню, дійсний процес, коли сирійський народ сам зможе визначати своє майбутнє. Ми маємо побачити, що Росія обирає пристати на сторону цивілізованого світу, а не з урядом Асада, який жорстоко тероризує власний народ».

Гейлі заявила: почати деескалацію конфлікту можлива лише за співпраці усіх сторін. Дамаск і Москва терміново мають надати міжнародній комісії, яка уже має мандат, доступ до баз, звідки сирійська влада здійснила хімічну атаку.

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