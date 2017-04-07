Драма навколо ракетних ударів США по Сирії розгорілась в ООН

У п’ятницю в Раді Безпеки ООН обговорювали авіаудари США по Сирії

Виступаючи у п’ятницю на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН з приводу останніх подій у Сирії, постійний представник Росії Володимир Сафронков заявив, що його країна засуджує та кваліфікує повітряний удар як грубе порушення міжнародного права і акт агресії.

У відповідь Міністерство оборони Росії вийшло з підписаного у 2015-му році зі США Меморандуму про уникнення інцидентів у повітряному просторі Сирії.

Сафронков у своєму виступі, який транслювався у прямому ефірі телеканалу CNN, розпікав американське керівництво за те, що їхні дії, як він вважає, лише сприяють зміцненню міжнародного тероризму.

«Хто тепер боротиметься з міжнародним тероризмом, коли по військовій інфраструктурі уряду Асада завдано удару?», - обурювався представник Москви.

Заклики просувати мирне врегулювання з боку США та союзників він назвав лицемірством. До того ж, Сафронков припустив, що США, Франція та Великобританія відмовилися від ретельного та незалежного розслідування через те, що вони «покривають» підтримувані з-закордону військові угруповання, тісно переплетені з терористичною організацією аль-Нусра.

Хто тепер боротиметься з міжнародним тероризмом, коли по військовій інфраструктурі уряду Асада завдано удару?

За його словами, сирійський уряд неодноразово скаржився на ввезення та використання повстанцями хімічної зброї, що ігнорувалося місією ООН зі встановлення фактів. Також він заявив, що удари по Сирії є спробою відволікти увагу від численних жертв в Іраку.

У своєму виступі на засіданні Ради Безпеки постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі сказала, що Асад вжив хімічну зброю проти громадського населення, бо думав, що йому це зійде з рук і знав, що Росія його прикриє. Гейлі підкреслила, що США зацікавлені у тому, щоб запобігти поширенню та використанню хімічної зброї у світі і тому удари по полігону, звідки були запущені ракети із хімічною зброєю є абсолютно виправданими.

«Сполучені Штати більше не чекатимуть, поки Асад безкарно застосовуватиме хімічну зброю. Ці часи – у минулому», - сказала Гейлі, заявивши, що варто перейти до наступної фази – шляху до політичного вирішення цього жахливого конфлікту.

Сполучені Штати пішли на дуже виважений крок минулої ночі. Ми готові на більше. Але ми сподіваємось, цього не знадобиться

«США очікують від сирійського режиму серйозного сприйняття політичного процесу ООН, а від Росії та Ірану - щоб вони змусили свого союзника нести відповідальність і дотримуватися умов перемир’я. Сполучені Штати пішли на дуже виважений крок минулої ночі. Ми готові на більше. Але ми сподіваємось, цього не знадобиться. Час для усіх цивілізованих націй покласти кінець жахіттям у Сирії і вимагати політичного вирішення, - заявила голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі на екстреному засіданні Ради Безпеки.

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