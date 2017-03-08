В ООН розкритикували імміграційну політику Трампа

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн вважає, що «очорнення» великих соціальних груп може привести до посилення ксенофобії.
У своїй щорічній промові у середу в Раді ООН щодо біженців Зейд Раад аль-Хусейн заявив, що імміграційна політика президента США Дональда Трампа може призвести до колективного видворення іммігрантів, що є порушенням міжнародного права, - маючи на увазі Конвенцію ООН щодо біженців, яка забороняє примусове повернення на батьківщину жертв війни, насильства чи переслідувань
Верховний комісар також висловив стурбованість у зв'язку з новою президентською директивою про 90-денну заборону на в'їзд в США мешканців шести країн з переважно мусульманським населенням: Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. З первісного списку тепер виключено Ірак.
Про цю нову ініціативу було оголошено в понеділок, після того як спірна перша спроба Трампа була заблокована судами.
«Очорнення цілих груп населення, наприклад, мексиканців або мусульман, і неправдиві заяви, ніби іммігранти скоюють більше злочинів, ніж американські громадяни, є шкідливими і сприяють проявам ксенофобії», - сказав Зейд Раад аль-Хусейн.
Він також висловив обурення з приводу «спроб президента Трампа залякати або протидіяти журналістам і суддям».
Зейда, зокрема, непокоять можливі наслідки президентського указу на дітей, «які можуть бути депортовані або роз’єднані з членами родини».
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