США закликали Раду Безпеки ООН приділяти особливу увагу правам людини

На думку Росії, проте, обговорюючи ситуацію з правами людини, Радбез виходить за рамки своїх повноважень



США скликали спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, присвячене важливості захисту прав людини і її ролі в запобіганні конфліктів і сприяння міжнародній безпеці.



Однак США відмовилися від очікуваного кроку зробити огляди стану прав людини офіційною частиною всіх засідань Радбезу.



Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі, зокрема, вказала на Північну Корею і Сирію, як приклади країн, де порушення прав людини носять частий і систематичний характер. Вона попередила, що наступна міжнародна криза може виникнути в такій країні, як Куба або Іран, де права людини ігноруються.



«Не дивно, що найжорстокіші режими в світі одночасно є найзапеклішими порушниками прав людини», - сказала Гейлі.



Вона також піддала критиці уряди в Бурунді і М'янмі, але не стала згадувати про порушення прав людини в країнах-союзниках США, таких як Саудівська Аравія, Єгипет і Туреччина, або недержавними угрупуваннями, такими як «Ісламська держава», яка обвинувачується у численних розправах і порушеннях.



«Якщо ця Рада не поставиться до порушень прав людини і зловживань серйозно, вони можуть перерости в реальні загрози міжнародному миру і безпеці», - попередила Гейлі.



Дипломати очікували, що США спробують просунути рішення, щоб питання, які стосуються прав людини, розглядалися на кожному засіданні Ради Безпеки, але від цієї ініціативи відмовилися, після того як щонайменше шість членів Ради - Росія, Китай, Єгипет, Ефіопія, Казахстан і Болівія - ясно дали зрозуміти, що виступають проти такого рішення.



Очікувалося, що проти також виступить Сенегал, і США остаточно вирішили не ризикувати, повідомили дипломати.



Заступник директора правозахисної організації Human Rights Watch Акшая Кумар заявила: «Якщо США не готові серйозно розглядати проблему порушень прав людини, що здійснюються їх союзниками, такими як Саудівська Аравія і Ірак, то теоретичні дебати з проблем прав людини в Раді Безпеки не приведуть до поліпшення роботи Ради».



Рада Безпеки вперше присвятила засідання загальній темі прав людини, хоча не раз обговорювала конкретні ситуації з правами людини, наприклад, в Північній Кореї.



На думку деяких членів Ради, така зміна є виходом за рамки мандатів Ради Безпеки.



«Рада має лише користуватися тими повноваженнями, які погодилися закріпити за нею держави-члени, - заявив заступник посла Росії в ООН Євген Загайнов. - Намагаючись вийти за їх рамки, вона неминуче вторгається в компетенцію держав або інших органів системи ООН, у кожного з яких є свої завдання і роль».

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