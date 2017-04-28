Призначення нових послів США і скорочення апарату державного управління

У той час, як адміністрація президента Трампа стоїть перед проблемами, пов’язаними з Північною Кореєю і Сирією, а також збільшенням напруження з Росією, громадське обличчя його адміністрації для більшості громадян залишається назал невідомим. Дотепер, наприклад, не було призначено 181 посла в іноземних країнах.

З часу інавгурації Сенат затвердив лише двох послів – Ніккі Гейлі до Організації Об’єднаних Націй та посла до Ізраїлю.

Хоча минуло понад три місяці з часу інавгурації, Трамп запропонував лише п’ятьох інших послів – до Китаю, Нової Зеландії, Японії, Конго і Сенегалу. Він поки що не запропонував нікого на 181 місце з усіх 188 дипломатичних посад.

Для порівняння, колишній президент Барак Обама за чотири місяці свого правління призначив вісьмох послів (до іноземних країн, а також до Організації Об’єднаних Націй), Джордж Буш молодший – трьох, Білл Клінтон – 15-ох, Джордж Буш старший – 14-ох.

У вівторок черговий кандидат на американського посла, губернатор штату Айова Террі Бренстед з’явиться перед сенатським комітетом з міжнародних відносин на перші слухання з питань призначення посла (до Китаю).

Проте на Корейському півострові збільшується напруження, а Трамп поки що не призначив ні посла до Південної Кореї, ні помічника державного секретаря із східноазійських та тихоокеанських справ. Посли – це, звичайно, політичні призначенці, яких традиційно замінюють за кожної нової адміністрації.

Як заявив виконуючий обов’язки представника Державного департаменту Марк Тонер, призначення нових послів і помічників державного секретаря вимагає часу.

Тимчасом Державний депаратамент планує скорочення кількості американських дипломатів та службовців приблизно на 9%, тобто 2 300 осіб. Більшість, 1 700 місць, буде скорочено через вихід старших віком службовців на пенсію. Цей процес, про який раніше казав державний секретар Рекс Тіллерсон, який відбуватиметься протягом наступних двох років, має на меті зменшити апарат державних службовців, який дуже розрісся за адміністрації президента Обами.

Пропоновані скорочення віддзеркаюють переконання багатьох консерваторів, що Державний депаратмент та інші установи стали надто великими і відійшли від свого основного завдання.

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