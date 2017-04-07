Президент Сі Цзіньпін закликав до співпраці із США в галузі торгівлі

Під час першої зустрічі з президентом Дональдом Трампом керівник Китаю Сі Цзіньпін закликав до співпраці із Сполученмии Штатами. Він також запросив Трампа відвідати КНР.

На дводенній зустрічі у Флориді, за всіма ознаками, буде порушено делікатні питанння безпеки і торгівлі.

За повідомленням агентства Reuters, Трамп заявив, що він хоче порушити тему китайських торговельних практик і чиинити тиск на Сі Цзіньпіна щодо стримання амбіцій Північної Кореї в галузі ядерної і ракетної зброї. Проте, згідно з передбаченнями, малоймовірно, що буде досягнуто угоди у важливих питанннях.

Згідно із заявою, яку поміщено на інтернет-сторінці МЗС Китаю, обидві сторони повинні сприяти «здоровому розвитку взаємної торгівлі та інвестицій».

Президент Трамп також прийняв запрошення цього року відвідати Китай.

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